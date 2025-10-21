Топ 5 зарядных станций, которые покупают украинцы перед зимой

После массированных атак на энергетическую инфраструктуру в Украине резко вырос спрос на зарядные станции, павербанки и генераторы. Всего за несколько дней продажи таких товаров превысили показатели предыдущих месяцев, а некоторые модели раскупают в несколько раз быстрее, чем в прошлом году.

После обстрелов 10 октября, когда без электричества осталась значительная часть Киева и пригородов, продажи товаров для энергоавтономности стремительно взлетели. За период с 10 по 13 октября спрос на портативные зарядные станции вырос в 3,6 раза в денежном выражении и в четыре раза по количеству проданных единиц. Только за один день, 10 октября, украинцы купили таких устройств на 400% больше, чем накануне. Об этом коммерческий директор Фокстрот Вячеслав Склонный рассказал 24 Каналу.

Какие зарядные станции выбирают украинцы?

За полмесяца октября продажи зарядных станций превысили весь показатель 2025 года. Самые популярные модели имеют емкость до 1000 Вт-ч – на них приходится 43% всех покупок. Устройства на 1000–1500 Вт-ч занимают 31% рынка, а мощные – 16%.

Среди лидеров продаж:

MUST EM1024S Silver. Компактная и надежная станция китайского бренда MUST рассчитана на питание бытовых устройств, освещения и ноутбуков. Имеет емкость 1024 Вт-ч и металлический корпус, который обеспечивает хорошую вентиляцию и защиту элементов питания. Поддерживает несколько портов для одновременной зарядки.

ECOFLOW RIVER 3 UPS 245Wh 300W. Одна из самых маленьких моделей EcoFlow с функцией бесперебойного питания (UPS). Благодаря емкости 245 Вт-ч она подходит для маршрутизаторов, смартфонов, камер и небольших гаджетов. Ее удобно брать с собой в дорогу или использовать во время коротких отключений света.

ECOFLOW DELTA 3 PLUS 1024Wh 1800W. Модель со средней емкостью, что может питать бытовую технику, электроинструменты и несколько устройств одновременно. Поддерживает быструю зарядку от сети и солнечных панелей. DELTA 3 PLUS также имеет интеллектуальную систему управления энергией, которая оптимизирует потребление.

CHOETECH BS006 2000W/1997Wh. Мощный вариант для частных домов или длительных отключений электроэнергии. Емкость почти 2000 Вт-ч позволяет обеспечить питание холодильника, насоса или стиральной машины. Модель поддерживает питание от солнечных панелей и имеет встроенный дисплей с показателями заряда и потребления.

Anker SOLIX C1000X 1056Wh 1800W . Одна из самых новых моделей Anker с поддержкой быстрой зарядки до 80% менее чем за час. Имеет емкость более 1 кВт-ч и работает с различными типами устройств, от ноутбуков до кухонной техники. Отмечается долговечными литий-железо-фосфатными батареями (LiFePO₄).

Зарядная станция ECOFLOW RIVER 3 Plus. Обновленная версия популярной серии RIVER получила большую емкость, поддержку расширения батареи и быструю зарядку. Она компактная, тихая и подходит для квартир, офисов или поездок. Может стать резервным источником питания для роутера, ноутбука или телевизора.

- Зарядная станция ECOFLOW DELTA 3 1536Wh 1800W. Промежуточная модель между средним и профессиональным уровнем. DELTA 3 имеет емкость 1536 Вт-ч и выдерживает нагрузку до 1800 Вт, поэтому легко питает электрочайник или микроволновую печь. Может заряжаться как от розетки, так и от солнечных панелей, что делает ее удобной для автономного использования.

Эти модели обеспечивают питание для бытовых устройств, ноутбуков, интернет-роутеров и освещения во время отключений.

Специалисты советуют иметь базовый набор для автономности:

– павербанк на 20–30 тыс. мА-ч для каждого члена семьи;

– зарядный блок мощностью от 25 до 65 Вт с несколькими портами;

– качественные кабели для смартфонов и ноутбуков;

– портативную станцию от 1 кВт-ч для квартиры или от 1,5–2 кВт-ч для частного дома;

– LED-лампы, которые работают от павербанков;

– дополнительную батарею для старых моделей станций, ведь со временем они теряют емкость до 80%.

Установка станций должно выполняться сертифицированным электриком. Во время работы устройства следует выключать из розеток ненужную технику, чтобы избежать лишних потерь энергии. Для базовых потребностей квартиры достаточно станции на 2000–2500 Вт-ч, а для полного энергообеспечения – более 4000 Вт-ч.

Что лучше выбрать: зарядную станцию или павербанк?

Портативная зарядная станция – это мощный блок аккумуляторов в защитном корпусе, способен питать не только смартфоны, но и ноутбуки или бытовую технику. В отличие от павербанков, она имеет большую емкость, вес и оснащена розетками переменного тока рядом с USB-портами.

Ее главная функция – накапливать электроэнергию, которую можно использовать во время отключений света или в дороге. Принцип работы прост: станция сохраняет энергию во внутренних батареях и передает ее подключенным устройствам. Выбирая модель, стоит учитывать количество гаджетов, которые нужно питать, и их потребляемую мощность – для смартфона хватит павербанка на 20 000 мА-ч, тогда как для нескольких устройств или бытовой техники понадобится станция на 1000 Вт-ч и более.