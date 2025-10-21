Что покупают украинцы?

На фоне осенних атак на энергетическую инфраструктуру спрос на портативные аккумуляторы стремительно вырос. За первую половину октября продажи павербанков увеличились на 150% по сравнению с летними месяцами, а запросы, связанные с портативными зарядными станциями, выросли на 400%. Это свидетельствует, что украинцы, помня опыт прошлых лет, стремятся заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением. Мы поговорили с украинскими ритейлерами, чтобы узнать, какие продукты сейчас наиболее популярны. В частности, коммерческий директор Фокстрот Вячеслав Склонный рассказал 24 Каналу о спросе на павербанки.

Смотрите также Три причины, почему портативная зарядная станция лучше, чем генератор

Анализ продаж показывает, что покупатели отдают предпочтение моделям с большой емкостью. Наибольшую долю рынка занимают павербанки на 20 000 миллиампер-часов (37%), за ними следуют устройства на 30 000 миллиампер-часов (23%). Такие мощные аккумуляторы способны несколько раз полностью зарядить современный смартфон или поддерживать работу нескольких гаджетов одновременно. Модели с меньшей емкостью, например, 10 000 миллиампер-часов, хоть и пользуются спросом (15% продаж), но их рассматривают скорее как вспомогательный вариант, то есть страховку.

На основе данных о продажах сформировался рейтинг из пяти моделей, которые стали бестселлерами этой осенью:

PROOVE Guardian 22.5W 20000mAh Metal Gray . Эта модель является лидером благодаря оптимальному соотношению емкости, мощности и цены. 20 000 миллиампер-часов хватает для 4-5 полных зарядок смартфона. Стоит 1 599 гривен.

. Эта модель является лидером благодаря оптимальному соотношению емкости, мощности и цены. 20 000 миллиампер-часов хватает для 4-5 полных зарядок смартфона. Стоит 1 599 гривен. XO PB302 20000 mAh 10.5W Black . Еще одно популярное устройство на 20 000 миллиампер-часов, который привлекает покупателей своей доступностью и надежностью для базовых потребностей, например подзарядка телефона. Цена – 649 гривен.

. Еще одно популярное устройство на 20 000 миллиампер-часов, который привлекает покупателей своей доступностью и надежностью для базовых потребностей, например подзарядка телефона. Цена – 649 гривен. PROOVE Illuminator SE 30000mAh 22.5W Black . Модель для тех, кому нужен больший запас энергии. Емкости 30 000 миллиампер-часов хватит не только для смартфонов, но и для планшетов и других гаджетов. Цена составляет 1 999 гривен.

. Модель для тех, кому нужен больший запас энергии. Емкости 30 000 миллиампер-часов хватит не только для смартфонов, но и для планшетов и других гаджетов. Цена составляет 1 999 гривен. PROOVE Giant 100W 40000mAh Black . Настоящий "гигант" среди повербанков с огромной емкостью 40 000 миллиампер-часов и высокой мощностью 100 ватт, что позволяет заряжать даже некоторые модели ноутбуков. За эту модель придется выложить 3 299 гривен.

. Настоящий "гигант" среди повербанков с огромной емкостью 40 000 миллиампер-часов и высокой мощностью 100 ватт, что позволяет заряжать даже некоторые модели ноутбуков. За эту модель придется выложить 3 299 гривен. XO PB301 10000 mAh 10W Black 10000 mAh. Компактная и недорогая модель на 10 000 миллиампер-часов, которая подойдет для того, чтобы носить ее с собой ежедневно на всякий случай, но для длительных блэкаутов ее может быть недостаточно. Стоит всего 399 гривен.

Что еще покупают украинцы на фоне отключений?

Как нам также рассказали ранее в COMFY, зарядные станции сейчас покупают в 7 раз чаще, а фонари и газовые баллоны – в 3,7 раза больше, чем раньше.

Объемы продаж генераторов увеличились почти втрое.

Растет спрос на свечи (+ 60%), батарейки (+ 39%) и автомобильные аккумуляторы (+ 20%).

Продажа обогревателей выросла на 153%. Средняя цена – 1910 гривен. Самые популярные: тепловентиляторы, конвекторы, масляные батареи.

Среди зарядных станций лидируют модели мощностью 2000 Вт (средняя цена – 20 750 гривен).

Спрос на более мощные станции вырос на 23% по сравнению с прошлым годом.

Растет спрос и на энергоэффективную бытовую технику (холодильники, стиральные машины, лампы).

Наиболее активно товары для энергонезависимости покупают жители областей, что ближе к фронту: Киевская, Харьковская, Черниговская, Днепропетровская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Сумская.

