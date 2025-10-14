Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, который обязывает разработчиков чат-ботов четко сообщать пользователям, что они общаются не с человеком. Это первое подобное правило в США, направленное на повышение безопасности и прозрачности использования искусственного интеллекта.

Новый закон Сената №243, который уже подписал губернатор Гэвин Ньюсом, требует, чтобы AI-чат-боты открыто сообщали, что они являются искусственно созданными системами. Это первое подобное законодательное решение в США, которое должно защитить пользователей от путаницы между человеком и искусственным интеллектом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект.

Смотрите также Чат-боты работают лучше, если вы обращаетесь к ним этим конкретным способом

Что предусматривает новый закон Калифорнии?

В документе указано: если "умный человек, взаимодействуя с чат-ботом, может ошибочно считать, что общается с реальным лицом", разработчик должен обеспечить четкое предупреждение, что это – не человек.

Это требование не распространяется на чат-боты для обслуживания клиентов или голосовых ассистентов, которые не поддерживают постоянную связь с пользователем. Основная цель закона – регулировать работу компаньонских ИИ, например ChatGPT, Gemini или Claude, с которыми люди могут вести длительные эмоциональные разговоры.

Как сообщает BGR, принятие закона произошло на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, из-за которого граница между человеческим и машинным общением становится все более размытой. В мире уже случались тревожные инциденты - например, иск к OpenAI после случая, когда подросток покончил с собой, якобы консультируясь с ChatGPT. Такие случаи заставили компании вводить новые меры безопасности, в частности родительский контроль и предупреждения о рисках.

Однако законодатели считают, что этих мер недостаточно. С появлением все большего количества "ИИ-друзей" и "виртуальных партнеров" в сети, потребность в четких правилах прозрачной коммуникации становится критически важной. Калифорнийский закон может стать образцом для других штатов и стран, которые стремятся регулировать этические аспекты искусственного интеллекта.

Как искусственный интеллект может помочь вам найти работу?

Одним из ключевых преимуществ ИИ является помощь в создании и адаптации резюме. Современные компании часто используют автоматизированные системы отслеживания кандидатов, которые фильтруют заявки по ключевым словам. ИИ-инструменты могут проанализировать описание вакансии и ваше резюме, предложив правки, которые помогут пройти этот начальный отбор. Алгоритмы проверят документ на наличие грамматических ошибок и помогут адаптировать его под конкретную должность, делая ваш профиль более привлекательным для рекрутера.

Как же обернуть это в свою пользу? Прежде всего, отправьте искусственному интеллекту найденную вакансию. Если вы пользуетесь ИИ без доступа в интернет (таким, как Google Gemini), то в таком случае скопируйте текст вакансии, отправьте ее чат-боту и попросите проанализировать. Если же вы используете ИИ от Perplexity, достаточно просто предоставить ему ссылку. Если это ChatCPT или Claude, не забудьте включить веб-поиск.