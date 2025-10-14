Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав закон, який зобов’язує розробників чат-ботів чітко повідомляти користувачів, що вони спілкуються не з людиною. Це перше подібне правило у США, спрямоване на підвищення безпеки та прозорості використання штучного інтелекту.

Новий закон Сенату №243, який уже підписав губернатор Гевін Ньюсом, вимагає, щоб AI-чат-боти відкрито повідомляли, що вони є штучно створеними системами. Це перше подібне законодавче рішення у США, яке має захистити користувачів від плутанини між людиною та штучним інтелектом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на законопроєкт.

Дивіться також Чат-боти працюють краще, якщо ви звертаєтесь до них цим конкретним способом

Що передбачає новий закон Каліфорнії?

У документі зазначено: якщо «розумна людина, взаємодіючи з чат-ботом, може помилково вважати, що спілкується з реальною особою», розробник має забезпечити чітке попередження, що це – не людина.

Ця вимога не поширюється на чат-боти для обслуговування клієнтів чи голосових асистентів, які не підтримують постійний зв’язок із користувачем. Основна мета закону – регулювати роботу компаньйонських ШІ, як-от ChatGPT, Gemini або Claude, з якими люди можуть вести тривалі емоційні розмови.

Як повідомляє BGR, прийняття закону відбулося на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту, через який межа між людським і машинним спілкуванням стає дедалі розмитішою. У світі вже траплялися тривожні інциденти — наприклад, позов до OpenAI після випадку, коли підліток наклав на себе руки, нібито консультувавшись із ChatGPT. Такі випадки змусили компанії запроваджувати нові заходи безпеки, зокрема батьківський контроль і попередження про ризики.

Однак законодавці вважають, що цих заходів недостатньо. З появою все більшої кількості «ШІ-друзів» і «віртуальних партнерів» у мережі, потреба в чітких правилах прозорої комунікації стає критично важливою. Каліфорнійський закон може стати зразком для інших штатів і країн, які прагнуть регулювати етичні аспекти штучного інтелекту.

Як штучний інтелект може допомогти вам знайти роботу?

Однією з ключових переваг ШІ є допомога у створенні й адаптації резюме. Сучасні компанії часто використовують автоматизовані системи відстеження кандидатів, які фільтрують заявки за ключовими словами. ШІ-інструменти можуть проаналізувати опис вакансії та ваше резюме, запропонувавши правки, які допоможуть пройти цей початковий відбір. Алгоритми перевірять документ на наявність граматичних помилок і допоможуть адаптувати його під конкретну посаду, роблячи ваш профіль більш привабливим для рекрутера.

Як же обернути це на свою користь? Перш за все, надішліть штучному інтелекту знайдену вакансію. Якщо ви користуєтесь ШІ без доступу в інтернет (таким, як Google Gemini), то в такому разі скопіюйте текст вакансії, відправте її чат-боту й попросіть проаналізувати. Якщо ж ви використовуєте ШІ від Perplexity, достатньо просто надати йому посилання. Якщо це ChatCPT або Claude, не забудьте увімкнути веб-пошук.