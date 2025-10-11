Як ШІ може покращити ваше резюме?

Однією з ключових переваг ШІ є допомога у створенні й адаптації резюме. Сучасні компанії часто використовують автоматизовані системи відстеження кандидатів, які фільтрують заявки за ключовими словами. ШІ-інструменти можуть проаналізувати опис вакансії та ваше резюме, запропонувавши правки, які допоможуть пройти цей початковий відбір. Алгоритми перевірять документ на наявність граматичних помилок і допоможуть адаптувати його під конкретну посаду, роблячи ваш профіль більш привабливим для рекрутера, пише 24 Канал.

Як же обернути це на свою користь? Перш за все, надішліть штучному інтелекту знайдену вакансію.

Якщо ви користуєтесь ШІ без доступу в інтернет (таким, як Google Gemini), то в такому разі скопіюйте текст вакансії, відправте її чат-боту й попросіть проаналізувати.

Якщо ж ви використовуєте ШІ від Perplexity, достатньо просто надати йому посилання.

Якщо це ChatCPT або Claude, не забудьте увімкнути веб-пошук.

До цього тексту додайте на початку запит. Він може звучати так: "Ти досвідчений рекрутер, що наймає людей на посаду (вкажіть посаду) . Проаналізуй вакансію компанії, визнач ключові моменти та вимоги до кандидата, на які мені варто звернути увагу в своєму резюме. Назви конкретні речі, які варто вказати в моєму резюме, щоб на нього звернули увагу".

Другий спосіб схожий, але дещо відрізняється. Більшість провідних ШІ вміють аналізувати документи різних форматів. Надішліть йому файл з вашим резюме або скопіюйте його текст і вставте у вікно повідомлення. Попросіть проаналізувати його разом із вакансією за посиланням (або скопійованим текстом вакансії), порівняти два тексти й дати підказки для покращення тексту.

Ваш промпт може бути таким: "Ти досвідчений рекрутер, що наймає людей на посаду (вкажіть посаду) . Проаналізуй моє резюме у файлі, який я додаю до запиту, і порівняй його з текстом вакансії. Покажи слабкі місця мого резюме, а також дай поради для покращення: що потрібно додати в резюме або видалити з нього, щоб воно відповідало вимогам вакансії, і щоб на нього звернула увагу компанія".

Окремо про NotebookLM

Особливо корисним тут може бути сервіс NotebookLM від Google. Він дозволяє завантажити до 50 джерел (у безплатній версії) різного формату, а потім ставити до них питання. Додайте посилання на вакансію або її текст, завантажте файл або текст резюме і надішліть один із запитів вище або складіть свій, написаний за власними потребами.

Однак, зазначимо, що NotebookLM працює лише з тими файлами та посиланнями, які ви йому даєте. Він не має прямого доступу в інтернет для пошуку додаткових джерел. Тож вам варто додатково скористатися іншим ШІ, щоб доручити чат-боту дослідити вашу галузь і запропонувати способи оптимізації. Наприклад, якщо існує високий попит на програмістів зі знанням конкретної мови, яку ви знаєте, ви можете підкреслити це у своєму резюме. Попросіть ШІ провести глибоке дослідження й виявити ключові навички, які компанії та рекрутери хочуть бачити у майбутніх працівників.

Супровідний лист

Зверніть увагу, що багато вакансій вимагають також супровідного листа, пише PCMag. Будь-який сучасний ШІ може підказати вам, як його написати, або навіть повністю створити його за вас.

Однак не варто захоплюватися цим надміру, адже зазвичай використання ШІ в таких текстах добре видно, тому це може зіграти й проти вас, якщо рекрутер погано ставиться до використання ШІ. Ви можете попросити створити чорновий варіант супровідного листа, а потім відредагувати його під свій стиль.

Щоб отримати допомогу в цьому питанні, ви можете застосувати такий промпт: "Напиши професійний супровідний лист для вакансії (вкажіть посаду) , в якому поясни, чому я найкраще підходжу на цю посаду. Розкажи простими словами про мій досвід і підкресли, що мене відрізняє від інших кандидатів. Використай для цього наступні дані". І додайте дані вашого резюме й додаткові думки, які туди не ввійшли, але були б доречними в розгорнутому листі.

Підготуйтеся до інтерв'ю

Підготовка до інтерв'ю – ще одна сфера, де ШІ може бути корисним. Надайте чат-боту інформацію про вакансію і попросіть його змоделювати ймовірну співбесіду. Нехай він дасть вам умовні 20 питань, які може поставити рекрутер. Спробуйте відповісти на них.

Особливо корисним для цього може бути голосовий режим, який вже давно запустили такі сервіси, як Perplexity, Gemini, ChatCPT та Claude. Ви буквально можете попросити змоделювати співбесіду, де ШІ буде звертатися до вас голосом, слухати ваші відповіді, відповідати вам як рекрутер і давати поради щодо ваших відповідей.

Це чудова можливість потренуватися, отримати зворотний зв'язок щодо своїх відповідей, попрацювати над мовою тіла та впевненістю. Такі тренування допомагають виявити слабкі місця та краще підготуватися до реальної розмови з рекрутером.

Але головне – це пошук

Крім того, ШІ значно спрощує процес пошуку відповідних вакансій. Замість того, щоб годинами переглядати нерелевантні пропозиції, ви можете довірити цей процес інтелектуальним платформам. Такі сервіси, як LinkedIn, вже активно використовують ШІ для аналізу вашого профілю, навичок та досвіду, щоб рекомендувати найбільш відповідні позиції. Це економить час і дозволяє зосередитись на підготовці до співбесід, пише Fast Company.

Ви також можете спробувати скористатися функціями пошуку в Perplexity, ChatCPT, Claude або інших ШІ, які мають доступ в інтернет у реальному часі. Чат-боти з такими можливостями вміють перевіряти актуальність (дату) інформації, тому можуть знайти для вас актуальні вакансії. Опишіть ваші потреби й побажання, попросивши знайти, скажімо, 10 ідеальних вакансій.

Варто не забувати, що ШІ може також підказати вам, як загалом правильно складати резюме і супровідні листи, без прив'язки до конкретної вакансії. Він дасть поради щодо того, яку інформацію вказувати, а яку ігнорувати, як її подавати і в якому порядку, в яких об'ємах та інше.