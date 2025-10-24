Иллюзия безопасности: украинская молодежь массово игнорирует угрозы в интернете

Украинские подростки проводят большую часть жизни онлайн, чувствуя себя там вполне безопасно. Однако новое исследование показывает, что их уверенность может быть ложной. Поверхностные знания о киберугрозах и чрезмерное доверие к окружению делают их легкой мишенью для манипуляций, в частности со стороны российских спецслужб.

Насколько глубоким является разрыв между знаниями и реальным поведением?

Изучая цифровые привычки украинских подростков в возрасте от 14 до 18 лет, издание Texty и исследовательское агентство Info Sapiens обнаружили тревожную картину: несмотря на то, что молодежь глубоко интегрирована в цифровой мир – 94% ежедневно пользуются смартфонами, а 56% проводят в интернете большую часть своего времени – их знания о кибербезопасности остаются очень поверхностными, пишет 24 Канал.

Смотрите также Этот вирус делает снимки с вашей вебкамеры, пока вы смотрите видео для взрослых

Только 44% опрошенных хорошо понимают, что такое фишинг и вредоносное программное обеспечение. Эта неосведомленность сочетается с небрежным отношением к базовым правилам безопасности. Например, почти половина молодых людей пренебрегает надежными паролями: 17% используют одну и ту же комбинацию для всех аккаунтов, а 28% время от времени делятся паролями с близкими. При этом 44% вообще не видят необходимости в создании различных паролей для различных платформ.

Интересно, что такое рискованное поведение противоречит собственной оценке безопасности подростков. 80% считают свое поведение в сети безопасным, а 59% убеждены, что интернет-мошенники ими не заинтересуются. Многие (61%) полагаются на антивирус, однако каждый третий (31%) признается, что иногда открывает подозрительные письма, а 37% готовы подключить к своему устройству чужую флешку. Двухфакторную аутентификацию регулярно использует лишь четверть опрошенных.

Почему все так плохо?

Ключевым фактором уязвимости является чрезмерное доверие к социальному окружению. Подростки готовы пойти на риск, если предложение поступает от родственников или друзей. Например, 51% готов установить приложение по ссылке от родственника, даже осознавая потенциальную опасность (например, за аккаунтом на самом деле может скрываться хакер, который взломал страницу знакомого человека).

В то же время предложения от незнакомцев в соцсетях почти не имеют влияния – на них готовы согласиться только 1 – 3% молодежи.

Системной слабостью является то, что более половины подростков (53%) никогда не пытаются проверить, кто стоит за анонимными сообщениями, которые они получают. Это делает их легкой мишенью для манипуляций и вербовки.

Смотрите также Вишинг – это будущее интернет-мошенничества: узнайте об этом больше, чтобы быть готовыми

Россия не спит

Исследование показало, что 85% опрошенных слышали о деятельности российских спецслужб, которые вербуют молодежь через интернет. Однако более трети (37%) не получали никаких четких инструкций, как действовать в таких ситуациях.

В случае угрозы большинство подростков (78%) обратились бы к родным и только 47% - в полицию.

Специализированные службы поддержки, например детские горячие линии, не воспринимаются как доступный ресурс.

Кроме того, четверть подростков (26%) склонна вообще замалчивать подозрительные ситуации, что еще больше усиливает риски.

Между тем, согласно статистике, которую ранее приводил интернет-журнал "Кибербез", в течение 2024 года наблюдался значительный рост количества и сложности российских кибератак, где фишинг и социальная инженерия остаются основными инструментами для достижения целей, преимущественно шпионажа. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA за 2024 год обработала 4315 киберинцидентов, что почти на 70% больше, чем в 2023 году. Только во втором полугодии 2024 года количество инцидентов выросло на 48% по сравнению с первым.

Какие выводы можно сделать?

Авторы исследования подчеркивают необходимость формирования культуры цифровой безопасности. Это предусматривает внедрение образовательных программ в школах для учеников, родителей и учителей, где бы обсуждали правила кибергигиены, фишинг, груминг (психологическая манипуляция с целью установления доверия ребенка для дальнейшего насилия) и алгоритмы действий в случае столкновения с онлайн-угрозами.