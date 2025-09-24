Компания Logitech анонсировала беспроводную клавиатуру Signature Slim Solar Plus K980. Ее главная особенность - способность заряжаться не только от солнечного света, но и от искусственного освещения, например, от обычной настольной лампы. При этом устройство полностью лишено портов для зарядки через кабель.

Идея питать клавиатуру от света не нова для Logitech, ведь еще в 2012 году компания выпускала модель K760. Новинка Signature Slim Solar Plus K980 развивает эту концепцию: у нее нет USB-порта для подзарядки в условиях слабого освещения, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также iPhone 17 продается рекордными темпами – Apple наращивает выпуск Apple наращивает выпуск

Как работает клавиатура без традиционной зарядки?

Чтобы устройство заряжалось, уровень освещенности должен быть не менее 200 люкс. Контролировать этот параметр можно с помощью фирменной утилиты на компьютере, поскольку на корпусе нет специальных индикаторов. Единственный светодиод меняет цвет с зеленого на красный, когда клавиатуре нужна подзарядка.

200 люкс – это уровень освещенности, типичный для хорошо освещенного рабочего места или жилой комнаты вечером. Чтобы клавиатура заряжалась, на ее поверхность должен попадать свет именно такой или большей интенсивности.

По заявлению производителя, полного заряда встроенного аккумулятора хватит на четыре месяца работы в полной темноте.

Срок службы батареи рассчитан на десять лет, однако при необходимости пользователь может самостоятельно ее заменить. Если на рабочий стол попадает достаточно света, клавиатура может работать практически вечно в пределах заявленного срока службы.



Logitech Signature Slim Solar Plus K980 / Фото 24 Канала

Устройство имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и функциональными клавишами, которые можно настраивать. В частности, можно установить быстрый вызов чат-бота.

Клавиатура подключается к трем устройствам одновременно через Bluetooth и позволяет быстро переключаться между ними. Также поддерживается соединение через передатчик Logitech Bolt, который нужно покупать отдельно.

Сколько будет стоить Logitech Signature Slim Solar Plus K980 и будет ли она продаваться в Украине?

Стоимость Logitech Signature Slim Solar Plus K980 стартует от 99,99 долларов. Клавиатура будет доступна в Украине позже, а мы уже готовим эксклюзивный обзор гаджета, так что уже скоро вы сможете ознакомиться со всеми ее особенностями и узнать, действительно ли все работает именно так, как рассказывает производитель.