Правительство Украины установило конечную дату отключения мобильной связи третьего поколения, или 3G. Устаревшую технологию окончательно отключат 31 декабря 2030 года. Это решение позволит операторам освободить частоты для внедрения современных стандартов, в частности 5G, и модернизировать свои сети. Процесс отключения будет постепенным, а в некоторых регионах он уже начался.

Кабинет Министров Украины подготовил постановление, которое официально закрепило конечный срок работы сетей 3G в стране – 31 декабря 2030 года, сообщает Экономическая Правда со ссылкой на документ, который находится в распоряжении редакции.

Зачем Украина отказывается от 3G?

Главная цель этого шага – перераспределить радиочастотный ресурс, который сейчас используется для технологии IMT-2000 (3G), в пользу более современных стандартов, таких как IMT-2020 (5G). Ожидается, что это обеспечит более высокую скорость передачи данных, эффективное использование спектра и уменьшит затраты на единицу трафика.

В Министерстве цифровой трансформации считают, что установление четкого дедлайна поможет операторам лучше планировать модернизацию своих инфраструктур, избежать технологического отставания и стимулировать абонентов переходить на новые стандарты связи.

Процесс отключения не будет внезапным. Операторы начали постепенно выключать 3G в отдельных населенных пунктах еще в начале 2025 года. Кроме того, в мире давно начали отказываться от 3G. Например последний оператор в США, который использовал эту технологию, начал отключение абонентов еще в январе 23 года.

Информация об отключении 3G в Украине не новая. Об этом было стало известно еще в начале года. Тогда Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), реагируя на ажиотаж вокруг новости заверила, что переход будет поэтапным, а всех пользователей заблаговременно о нем сообщат.

Что будет со старыми телефонами?

Для владельцев кнопочных телефонов, работающих в сети 2G, ничего не изменится – звонки и SMS будут доступны, как и раньше. В местностях, где сейчас есть только 3G-покрытие, его не будут выключать, пока там не появится 4G.

Важно! Устройства с поддержкой технологии 4G требуют специально SIM-карты. Поэтому если симка уже старая и работала на 3G аппаратах – ее придется заменить. Это можно сделать в центрах обслуживания оператора с сохранением номера.