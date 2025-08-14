Украина прощается с 3G: когда отключат устаревшую технологию
- Правительство Украины планирует отключить 3G до 31 декабря 2030 года, чтобы освободить частоты для 5G и модернизировать сети.
- Постепенное отключение уже началось, а владельцам старых телефонов на 2G не нужно волноваться, поскольку звонки и SMS будут оставаться доступными.
- Владельцы устройств с поддержкой 4G должны заменить старые SIM-карты для обеспечения совместимости с новыми стандартами.
Правительство Украины установило конечную дату отключения мобильной связи третьего поколения, или 3G. Устаревшую технологию окончательно отключат 31 декабря 2030 года. Это решение позволит операторам освободить частоты для внедрения современных стандартов, в частности 5G, и модернизировать свои сети. Процесс отключения будет постепенным, а в некоторых регионах он уже начался.
Кабинет Министров Украины подготовил постановление, которое официально закрепило конечный срок работы сетей 3G в стране – 31 декабря 2030 года, сообщает Экономическая Правда со ссылкой на документ, который находится в распоряжении редакции.
Смотрите также Спутниковую связь Starlink Direct to Cell для смартфонов протестировали в Украине
Зачем Украина отказывается от 3G?
Главная цель этого шага – перераспределить радиочастотный ресурс, который сейчас используется для технологии IMT-2000 (3G), в пользу более современных стандартов, таких как IMT-2020 (5G). Ожидается, что это обеспечит более высокую скорость передачи данных, эффективное использование спектра и уменьшит затраты на единицу трафика.
В Министерстве цифровой трансформации считают, что установление четкого дедлайна поможет операторам лучше планировать модернизацию своих инфраструктур, избежать технологического отставания и стимулировать абонентов переходить на новые стандарты связи.
Процесс отключения не будет внезапным. Операторы начали постепенно выключать 3G в отдельных населенных пунктах еще в начале 2025 года. Кроме того, в мире давно начали отказываться от 3G. Например последний оператор в США, который использовал эту технологию, начал отключение абонентов еще в январе 23 года.
Информация об отключении 3G в Украине не новая. Об этом было стало известно еще в начале года. Тогда Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), реагируя на ажиотаж вокруг новости заверила, что переход будет поэтапным, а всех пользователей заблаговременно о нем сообщат.
Что будет со старыми телефонами?
Для владельцев кнопочных телефонов, работающих в сети 2G, ничего не изменится – звонки и SMS будут доступны, как и раньше. В местностях, где сейчас есть только 3G-покрытие, его не будут выключать, пока там не появится 4G.
Важно! Устройства с поддержкой технологии 4G требуют специально SIM-карты. Поэтому если симка уже старая и работала на 3G аппаратах – ее придется заменить. Это можно сделать в центрах обслуживания оператора с сохранением номера.