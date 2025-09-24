Осенью украинцы традиционно готовятся к переводу стрелок часов, что для многих становится настоящим вызовом. В 2025 году эта практика снова состоится, несмотря на многолетние споры о ее отмене. В этом материале обсуждаем все детали, которые нужно знать заранее.

Когда переводят часы на зимнее время в 2025 году?

Несмотря на ежегодные дискуссии и недовольство значительной части общества, Украина продолжает практику сезонного перевода часов. В 2025 году переход на зимнее время состоится по привычному графику – в последнее воскресенье октября. В ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в четыре часа утра стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад. Таким образом, после 03:59 снова наступит 03:00, что подарит украинцам дополнительный час для сна, пишет 24 Канал.

Смотрите также Вишинг – это будущее интернет-мошенничества: узнайте об этом больше, чтобы быть готовыми

Вопрос отмены перевода часов неоднократно поднимался в Верховной Раде. Еще в 2024 году народные депутаты поддержали законопроект №4201, который предусматривал отказ от сезонных изменений и установление на территории Украины единого киевского времени, что соответствует зимнему. Авторы инициативы приводили весомые аргументы в пользу такого решения. Они утверждали, что ежегодная смена времени негативно сказывается на здоровье людей, в частности на работе сердечно-сосудистой системы, а также создает путаницу в графиках движения транспорта и усложняет международные расчеты.

Несмотря на то, что законопроект получил поддержку в парламенте, он так и не был подписан Президентом Украины, а следовательно, не вступил в силу. Это означает, что осенью 2025 года украинцы снова столкнутся с необходимостью адаптироваться к новому временному режиму. Стоит отметить, что отказ от перевода стрелок является общеевропейской тенденцией. Решение об отмене этой практики в ЕС было принято еще в 2018 году, но его реализация затянулась из-за внутренних дискуссий и пандемии COVID-19.

Почему вообще переводят часы?

Часы переводят в основном для более эффективного использования дневного света и экономии электроэнергии. Эта практика позволяет согласовать активные часы людей со световым днем, что уменьшает потребность в искусственном освещении вечером.

Основные причины и история перевода часов:

Экономическая целесообразность . Идею сезонного изменения времени впервые предложил Бенджамин Франклин в 1784 году как способ сэкономить на свечах. Он подсчитал, что смещение часов позволит людям раньше ложиться спать и просыпаться, используя естественный свет.

. Идею сезонного изменения времени впервые предложил Бенджамин Франклин в 1784 году как способ сэкономить на свечах. Он подсчитал, что смещение часов позволит людям раньше ложиться спать и просыпаться, используя естественный свет. Энергосбережение . Практическое внедрение началось значительно позже. Первой страной, которая официально ввела летнее время, стала Германия в 1916 году во время Первой мировой войны для экономии энергии. Впоследствии эту идею поддержали Великобритания, США и более 100 других стран.

. Практическое внедрение началось значительно позже. Первой страной, которая официально ввела летнее время, стала Германия в 1916 году во время Первой мировой войны для экономии энергии. Впоследствии эту идею поддержали Великобритания, США и более 100 других стран. Практика в Украине. Украина, как часть СССР, начала переводить часы в 1981 году для экономии электроэнергии и удлинения светового дня. После неудачной попытки отказаться от этой практики в начале 1990-х, ее восстановили в 1992 году, чтобы синхронизировать время с европейскими странами. Постановление Кабинета Министров от 1996 года до сих пор регулирует этот процесс.

Технологическая составляющая: нужно ли переводить часы вручную?

К счастью, в современном мире технологии значительно упрощают этот процесс. Владельцам смартфонов, компьютеров, смарт-часов и других гаджетов не придется волноваться о ручном переводе стрелок. Большинство устройств делают это автоматически, синхронизируясь с сетью. Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит проверить настройки.

На компьютерах с ОС Windows для этого нужно зайти в "Настройки", выбрать раздел "Время и язык" и убедиться, что опция автоматического перехода на летнее/зимнее время активна.

В смартфонах достаточно открыть настройки даты и времени и включить автоматическую синхронизацию с сетью оператора.

Таким образом, пока законодательные изменения остаются на бумаге, переход на зимнее время в 2025 году состоится по плану. И хотя многие еще в прошлом году надеялись, что он станет последним, пока нет никаких гарантий, что эта традиция не повторится и в последующие годы.