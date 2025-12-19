Где искать комету 3I/ATLAS на небе и как за ней можно наблюдать

Сегодня, 19 декабря, происходит знаковое астрономическое событие – к планете на минимальное расстояние приблизилась комета 3I/ATLAS. Это третий в истории объект, который признали межзвездным, то есть прилетевшим к нам из-за пределов Солнечной системы. Небесное тело, которое мчалось сквозь пространство миллионы лет, проходит важную точку своей траектории, прежде чем навсегда покинуть нас.

Можно ли увидеть 3I/ATLAS без телескопа?

Главный вопрос для всех энтузиастов космоса: как наблюдать за этим редким явлением, которое вполне может не повториться при нашей жизни? Стоит сразу отметить, что 3I/ATLAS – объект для терпеливых и технически вооруженных наблюдателей, пишет 24 Канал.

К сожалению, 3I/ATLAS не порадует нас ярким шоу, доступным для невооруженного глаза. Ее видимая звездная величина (то есть яркость) делает ее достаточно тусклым объектом. Для наблюдения вам понадобится мощный любительский телескоп (диаметром от 30 сантиметров) или профессиональное астрографическое оборудование.

В телескоп она будет выглядеть как слабое туманное пятнышко, отличающееся от звезд своей "пушистостью" – это кома, то есть облако газа и пыли, окружающее ядро.

Где искать комету?

В ночь с 19 на 20 декабря комета находится в созвездии Льва. Хотя объект восходит над горизонтом после 22:30, лучшее время для наблюдений наступает уже после полуночи, когда эта точка на небе поднимается достаточно высоко над горизонтом.

Комета движется под "ногами" Льва и справа от созвездия Девы, как показывает TheSkyLive.

Ориентироваться стоит на восточную часть неба.



Расположение 3I/ATLAS на небе 19 декабря 2025 года / Скриншот 24 Канала

Несмотря на срок "сближения", комета остается на безопасном расстоянии. Сегодня она проходит примерно в 1.8 астрономических единиц от Земли (около 270 миллионов километров). Это почти вдвое дальше, чем расстояние от Земли до Солнца, поэтому никакой угрозы столкновения нет.

К сожалению, рекордно малое расстояние до Земли не означает, что комета будет лучше всего видима для нас. Яркость кометы зависит от того, насколько она близка к Солнцу. 3I/ATLAS прошла ближайшую точку к звезде еще в октябре, а теперь отдаляется от нее. Это означает, что ее яркость будет падать.