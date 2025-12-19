Что означает приближение кометы?
Максимальное сближение межзвездной кометы с нашей планетой состоялось в восемь утра 19 декабря по киевскому времени. В этот момент расстояние между нами составляло около 270 миллионов километров – почти вдвое больше, чем до Солнца. Угрозы для Земли космический гость не представляет, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.
Астрономы впервые заметили таинственный объект на снимках, сделанных в июне 2025 года телескопом ATLAS в Чили, из-за чего комета и получила часть своего названия. Официально об открытии объявили 1 июля. По предварительным подсчетам, диаметр кометы составляет от 320 метров до 5,6 километра, а движется она со скоростью около 209 тысяч километров в час.
Этот объект относится к уникальной категории космических тел. В отличие от обычных комет, которые происходят из пояса Койпера или облака Оорта в пределах нашей Солнечной системы, 3I/ATLAS прибыла из другой звездной системы. До нее астрономы обнаружили лишь два межзвездных объекта: 1I/'Oumuamua в 2017 году и 2I/Borisov в 2019 году. Изучение таких космических путешественников дает уникальную возможность исследовать материал, который сформировался у другой звезды, и узнать больше о процессах формирования планет за пределами Солнечной системы.
Один из лучших снимков 3I/ATLAS, сделан 30 ноября / Фото NASA
Можно ли наблюдать комету с Земли?
Сейчас комета находится в созвездии Льва, неподалеку от яркой звезды Регул. Наблюдать ее можно будет еще несколько месяцев, хотя со временем она будет становиться все тусклее. Лучший момент для наблюдений – ближайшая ночь, ведь именно тогда расстояние будет минимальным.
Невооруженным глазом или обычным биноклем увидеть комету не удастся. Ее яркость составляет 11 звездную величину, поэтому даже в мощный бинокль она будет выглядеть как крошечное размытое пятнышко, из-за чего ее легко можно спутать со звездой.
Для наблюдений понадобится телескоп диаметром от 30 сантиметров. Через такой прибор можно разглядеть слабое туманное пятно зеленоватого цвета. Зеленый оттенок комета приобрела из-за газа двухатомного углерода, который выделяется при приближении к Солнцу.
Комета 3I/ATLAS светится зеленым светом / Фото Gerald Rhemann, Michael Jäger
Смотрите онлайн-трансляцию
Для тех, кто не имеет доступа к телескопу, есть альтернатива – онлайн-трансляция. Проект Virtual Telescope Project проведет бесплатную прямую трансляцию на YouTube, которая начнется 20 декабря в 6:00 по киевскому времени, пишет National Geographic. Наблюдения будут проводиться с помощью больших телескопов в итальянском городе Манчано. Запись трансляции также будет доступна для просмотра после завершения прямого эфира.
- Владельцы "умных" телескопов, таких как Seestar S50, Unistellar eVscope 2, Vaonis Vespera Pro или Celestron Origin, могут найти комету через приложения управления этими устройствами.
- Также помогут мобильные программы-планетарии, например Sky Tonight, Sky Guide, Stellarium и SkySafari 7 Pro – все они имеют 3I/ATLAS в своих базах данных.
Есть новейший снимок кометы
Как известно, NASA продолжает следить за кометой с помощью различных инструментов. Космическое агентство недавно обнародовало ультрафиолетовые снимки 3I/ATLAS, сделанные космическим аппаратом Europa Clipper с расстояния около 164 миллионов километров.
Этот корабль направляется к Юпитеру для изучения его спутника Европы, но попал в удачное положение для наблюдения за кометой. Ультрафиолетовый спектрограф аппарата провел семь часов наблюдений, которые помогут ученым проанализировать химический состав газов, выделяемых кометой.
3I/ATLAS в объективе спектрографа Europa Clipper / Фото NASA/JPL-Caltech/SWRI
Предыдущие исследования показали, что 3I/ATLAS богата льдом из углекислого газа. Сейчас она удаляется от Солнца и вскоре покинет Солнечную систему навсегда.
Ближе всего к Юпитеру комета пролетит в марте 2026 года, после чего продолжит свое путешествие по межзвездному пространству.
Что планирует научное сообщество дальше?
- Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) объявила кампанию наблюдений, которые начались еще 27 ноября 2025 года. Они продлятся до 27 января 2026 года и имеют целью усовершенствование методов астрометрии комет.
- 3I/ATLAS осуществит ближайшее сближение с Юпитером в марте 2026 года, прежде чем продолжить движение в межзвездное пространство, поэтому можно ожидать новых снимков от Europa Clipper.
- Кроме того, ближайшее время мы можем получить много снимков от крупных наземных и космических телескопов, которые прямо сейчас активно фотографируют 3I/ATLAS, когда объект находится ближе всего к Земле. Это буквально лучшее время для изучения.
Специализированных миссий или запусков спутников для фотографирования 3I/ATLAS не планируется. NASA использует имеющуюся инфраструктуру космических аппаратов для максимального сбора данных об этом редком межзвездном объекте, поскольку мы заметили его слишком поздно, чтобы спланировать, разработать и запустить какие-то новые аппараты.