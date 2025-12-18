Что опять не так с 3I/ATLAS?

Расстояние между 3I/ATLAS и Землей составит примерно двойную дистанцию от нашей планеты до Солнца уже завтра, 19 декабря 2025 года. Хотя это кажется огромным разрывом в расстояниях, для телескопов и спутников это не такая уж и большая проблема, а для астрономов это уникальная возможность детально исследовать редкого гостя

Астроном из Гарварда Ави Лёб продолжает наблюдения за объектом и документирует его многочисленные особенности. Он обращает внимание на то, что траектория движения кометы почти идеально совпадает с плоскостью орбит планет нашей системы, что выглядит удивительным стечением обстоятельств, учитывая масштабы космоса. К этому добавляются другие характеристики: большой размер объекта, его близкий проход возле нескольких планет, неожиданно высокая концентрация льда и углекислого газа, а также струя материи, направленная к Солнцу.

Эти и другие признаки, по его мнению, а также по мнению многочисленных конспирологов и просто любителей космической фантастики, могут указывать на то, что мы имеем дело не с природным объектом, а с космическим зондом пришельцев, который прилетел к нам с целью изучения Солнечной системы. Чтобы его вы обнаружили, он якобы имитирует кометную активность, выбрасывая в космос разнообразные химические элементы, которые обычно испаряются при приближении к звезде. Но объект "сгорел" на том, что начал выбрасывать воду и газы слишком рано, то есть на том расстоянии, когда Солнце не еще способно разрушать кометы.



Новый материал для журнала Astronomy & Astrophysics, который пока опубликован на arXiv, описывает обнаружение у кометы "струи, колеблющейся на большой высоте". Испанские астрономы зафиксировали это явление с помощью телескопа, расположенного на Тенерифе. Этот антихвост, направлен к нашей звезде, а не от нее, смещен менее чем на восемь градусов от полюсов, связанных с осью вращения ядра кометы.

Такая конфигурация означает, что 3I/ATLAS имеет постоянную дневную и ночную сторону, которые меняются местами в перигелии – ближайшей к Солнцу точке. Объект достиг этой точки 29 октября, приблизившись к светилу на 203 миллиона километров.

Лоеб подсчитал: чрезвычайно маловероятно, что ось вращения объекта будет выровнена с направлением Солнца с точностью до восьми градусов, что обеспечит плавный переход от дневной стороны к ночной. Эта вероятность составляет лишь 0,5 процента. По его словам, если бы ось вращения была ориентирована иначе, антихвостовая струя проявляла бы гораздо более сильные колебания позиции, а не наблюдаемые восемь градусов.

Если бы не это особое расположение, антихвостовая струя, направленная к Солнцу, была бы ориентирована под гораздо большим углом относительно оси вращения и имела бы гораздо больший угол колебания, чем наблюдаемое значение в восемь градусов,

– написал он.

"При большем угле расхождения могли бы возникнуть значительные пробелы в активности, поскольку его основание выходит из дневной стороны и входит в ночную сторону 3I/ATLAS", – добавил ученый.

Антихвост 3I/ATLAS, направленный к Солнцу, не исчез после того, как он достиг ближайшей точки к звезде, что лишь усиливает загадочность. По мнению Лёба, это означало бы, что вблизи противоположного полюса оси вращения есть "новый карман льда, который порождает заметную новую струю антихвоста после перигелия".

Он добавляет, что "технологический космический корабль может иметь причину для выравнивания потока газа от своих двигателей в направлении Солнца". Но пока у нас нет снимков высокого разрешения, которые показывают направление струи вблизи перигелия. Он надеется, что будущие спектроскопические наблюдения материала внутри антихвоста 3I/ATLAS помогут лучше понять природу этого явления.