Чем эта комета так удивляет ученых?

В момент перигея комета будет находиться примерно в 270 миллионах километров от Земли. Это почти вдвое больше, чем расстояние нашей планеты до Солнца, однако достаточно близко для проведения важных научных наблюдений. Дальнейшие снимки, которые появятся уже очень скоро, покажут, насколько хорошо объект будет видно в объективы телескопов во время максимального приближения, но не стоит надеяться, что мы сможем видеть ее так же четко, как некоторые планеты, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Открытая 1 июля 2025 года, комета 3I/ATLAS оказалась одним из самых странных небесных тел, которые человечество когда-либо наблюдало. С каждым днем приближения к Солнцу, Марсу, а теперь и к Земле ее необычное поведение становится все более выраженным.

Исследования кометной комы – газово-пылевой оболочки, окружающей активную комету – показали чрезвычайно раннее высвобождение газов с большим количеством углекислого газа. Дальнейшие наблюдения обнаружили массивные объемы цианистого водорода и метанола, которые появляются в коме из-за сублимации льда под воздействием солнечного тепла.



Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Gemini / Фото NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

В течение первых двух месяцев после открытия исследователи зафиксировали необычно высокое содержание никеля и железа, отметив потенциально экстремальный состав, который не имеет аналогов среди других комет.

В начале октября комета прошла чрезвычайно близко к Марсу, что зафиксировали марсианские и солнечные обсерватории. Наблюдения значительно усложнились, когда траектория объекта провела его за Солнцем с точки зрения Земли во время критического этапа путешествия – перигелия, ближайшего приближения к звезде, которое произошло 29 октября.

Когда комета вышла из-за солнечного сияния, земные обсерватории снова направили на нее свои телескопы. Космическая рентгеновская обсерватория XMM-Newton провела 20 часов, наблюдая за небесным телом и регистрируя рентгеновское излучение от столкновения солнечного ветра с расширенной комой.



Первое фото 3I/ATLAS после прохождения перигелия. Яркая белая точка в центре изображения – это комета. Точка над ней – это звезда, которая выглядит искаженной из-за движения / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

В конце ноября телескоп Gemini North получил изображения, на которых появился зеленоватый оттенок. Это вызвало особый интерес, поскольку ранние фотографии демонстрировали красноватый цвет, характерный для органических соединений толинов на поверхности кометы.

Зеленоватый цвет многих комет создается двухатомным углеродом, который излучает зеленый флуоресцентный свет под действием солнечной радиации. Однако исследования 3I/ATLAS до перигелия показали необычно низкое содержание этого вещества. Новые снимки свидетельствуют, что комета начала формировать двухатомный углерод лишь на поздних этапах путешествия через Солнечную систему – еще одна ее странная особенность.



Комета 3I/ATLAS светится зеленым светом / Фото Gerald Rhemann, Michael Jäger

Полное значение этих наблюдений остается непонятным. Некоторые ученые предполагают, что 3I/ATLAS может быть чрезвычайно богатым металлами объектом с криовулканами, которые выбрасывают газы в космос. Другой анализ указывает на возможность исчерпания льда, что может означать переход в состояние посткометного астероида.

Несмотря на все странные моменты, все указывает на кометную природу объекта. Следующая волна критических наблюдений должна раскрыть больше деталей об отличиях 3I/ATLAS от комет Солнечной системы. Дальнейший научный анализ может дать важные сведения о межзвездной среде.

Как отметил ассоциированный администратор NASA Амит Кшатрия в ноябре, этот объект однозначно является кометой по всем признакам и поведению. Однако его межзвездное происхождение делает его увлекательным и чрезвычайно важным для изучения с научной точки зрения. Максимальное сближение с Землей будет способствовать этим исследованиям.

Все следят за 3I/ATLAS, даже ООН

Межзвездную комету 3I/ATLAS отслеживают не только космические агентства, но и Организация Объединенных Наций. Международная сеть предупреждения об астероидах использует этот редкий объект для тестирования новых технологий определения точного положения небесных тел.

Результаты масштабной кампании наблюдений помогут лучше прогнозировать траектории будущих подобных объектов и даже планировать космические миссии к ним, пишет Live Science.

Как отслеживают комету?

Точное определение траектории комет остается сложной задачей для астрономов. Новая инициатива ООН и NASA использует 3I/ATLAS для совершенствования методов картографирования таких космических путешественников. Объект отслеживается телескопами по всему миру, что дает ученым большой набор своеобразных контрольных данных, с которыми можно сравнивать новые показатели. Астрономы стремятся максимально точно определить положение объекта и в дальнейшем иметь возможность создать прогнозы относительно будущих подобных небесных тел.

Международная сеть предупреждения об астероидах находится примерно на середине кампании наблюдений за 3I/ATLAS и планирует опубликовать результаты в рецензируемом научном журнале в следующем году. Об этом рассказал Джеймс Бауэр, главный исследователь узла малых тел IAWN и профессор кафедры астрономии Университета Мэриленда. Сеть объединяет более 80 обсерваторий и ученых-любителей по всему миру, которые активно исследуют объекты вблизи Земли, в частности кометы и астероиды.

NASA координирует работу IAWN и ее наблюдательные кампании. Комета 3I/ATLAS стала первым межзвездным объектом, который отслеживают с момента начала таких кампаний в 2017 году. Ранее сеть наблюдала за потенциально опасным астероидом Апофис в 2020 – 2021 годах, а новая кампания запланирована на 2027 – 2029 годы, когда этот астероид безопасно, но очень близко подойдет к Земле.

Основная цель этих кампаний заключается в укреплении технических возможностей измерения положения объектов на небесной сфере, что называется астрометрией, для астероидов и комет. Исследователи тестируют новую астрометрическую технику для отслеживания пути 3I/ATLAS, что может стать полезным для определения способов отправки космических аппаратов к подобным кометам в будущем.



Хаббл наблюдал межзвездную комету 3I/ATLAS 30 ноября / Фото NASA

Бауэр подчеркивает важность использования сообществом новейших и эффективных техник. Он также возглавляет подразделение малых тел Планетарной системы данных NASA, которая архивирует, каталогизирует и распространяет научные данные о кометах, астероидах и межпланетной пыли.

IAWN планировала такую наблюдательную кампанию с октября 2024 года, поэтому появление 3I/ATLAS в следующем году стало счастливым стечением обстоятельств. Близкое прохождение межзвездной кометы хорошо совпало с запланированным графиком наблюдений, а из-за видимости объекта в обсерваториях сети и высокого уровня научного интереса он стал идеальным кандидатом.

Почему задача является очень сложной?

Точное измерение положения кометы имеет свои сложности. Переменная яркость и изменчивость комы – облака газа и пыли, окружающего ядро и хвост кометы при приближении к Солнцу и нагревании – могут искусственно увеличивать видимый размер объекта и его яркость, что затрудняет определение его точного места. К счастью, несмотря на межзвездное происхождение, комета демонстрирует настолько классическое поведение, что ее можно назвать "кометой среди комет".

Интерес сообщества оказался чрезвычайно высоким. На стартовой встрече кампании IAWN по 3I/ATLAS в октябре зарегистрировалось рекордных 171 участника, включая ученых-любителей, большие и малые обсерватории, научные организации. На промежуточной телеконференции 9 декабря приняли участие 100 участников кампании.