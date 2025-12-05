Новые фото межзвездной кометы 3I/ATLAS: сразу два спутника сделали свежие снимки

NASA и Европейское космическое агентство почти одновременно опубликовали новые фотографии кометы 3I/ATLAS, которая скоро совершит максимальное сближение с Землей. В первом случае за таинственным объектом наблюдал телескоп Hubble с орбиты, а во втором – зонд Juice в глубоком космосе.

Что увидели на новых фотографиях 3I/ATLAS?

В конце ноября космический телескоп NASA Hubble снова обратился к межзвездной комете 3I/ATLAS, использовав камеру Wide Field Camera 3. На момент наблюдений небесное тело находилось примерно в 286 миллионах километров от Земли. Телескоп отслеживал ее движение по небу, поэтому звезды на изображении выглядят как световые полосы, тогда как комета остается в центре внимания, пишет 24 Канал

Hubble впервые зафиксировал 3I/ATLAS еще в июле, почти сразу после ее обнаружения. С тех пор к исследованию присоединились и другие миссии NASA, а новые наблюдения планируют продолжать еще несколько месяцев – пока комета окончательно не покинет пределы Солнечной системы.



Хаббл наблюдал межзвездную комету 3I/ATLAS 30 ноября / Фото NASA

В ноябре 2025 года к изучению межзвездного объекта присоединился и аппарат ESA Juice, предназначен для исследования ледяных спутников Юпитера. Пять научных инструментов Juice получили данные о составе и поведении кометы, в частности о том, как она реагирует на солнечное излучение. Кроме того, аппарат сделал технический снимок с помощью навигационной камеры NavCam – ее обычно используют не для науки, а для ориентации во время полета.



Комета 3I/ATLAS демонстрирует активность в объективе навигационной камеры Juice / Фото ESA

Команда миссии не стала ждать полного пакета научных данных, который ожидают получить только в феврале 2026 года. Инженеры загрузили четверть одного кадра с NavCam, чтобы оценить, удалось ли увидеть что-то интересное. Даже этот урезанный фрагмент оказался показательным: комета хорошо заметна, а вокруг нее видны признаки активных процессов.

На изображении фиксируется яркий газовый ореол вокруг ядра – ком, а также намек на два хвоста:

Один из них, плазменный, состоит из электрически заряженного газа и простирается в верхнюю часть кадра.

Другой, пылевой, предположительно, формируют мелкие твердые частицы, которые тянутся в направлении нижнего левого угла.

Такая структура является типичной для активных комет, но особенно интересно видеть ее у межзвездного объекта.



На отредактированном снимке показали плазменный хвост, комы и пылевой хвост / Фото ESA

Снимок был сделан во время первого окна наблюдений Juice с 3I/ATLAS, за два дня до наибольшего сближения аппарата с кометой, когда расстояние между ними составляло около 66 миллионов километров. Во время этой серии наблюдений одновременно работали пять научных инструментов: камера JANUS, спектрометры MAJIS и UVS, инструмент SWI для изучения состава, а также прибор PEP для анализа частиц.

Передача данных затягивается до 18 – 20 февраля 2026 года по техническим причинам. Сейчас Juice использует свою основную антенну как теплоэкран, чтобы защититься от Солнца, поэтому вынужден отправлять информацию на Землю через меньшую антенну с гораздо более низкой скоростью.

Несмотря на то, что в ноябре аппарат находился дальше от 3I/ATLAS, чем марсианские орбитальные станции во время предыдущих наблюдений в октябре, он наблюдал комету уже сразу после ее ближайшего приближения к Солнцу. Это означает, что активность объекта была выше, поэтому ученые рассчитывают увидеть в будущих данных более выразительные признаки выбросов газа и пыли.

Ожидается, что изображения с высоким разрешением от камеры JANUS, спектральные измерения MAJIS и UVS, сведения о газовом составе от SWI и частицы, зафиксированные PEP, в совокупности дадут гораздо более полную картину природы межзвездной кометы.

Сравнение этих результатов с данными Hubble и других миссий поможет понять, чем такие межзвездные объекты отличаются от "обычных" комет, сформировавшихся в Солнечной системе.