Нові фото міжзоряної комети 3I/ATLAS: відразу два супутники зробили свіжі знімки

NASA та Європейське космічне агентство майже одночасно опублікували нові фотографії комети 3I/ATLAS, яка скоро здійснить максимальне зближення з Землею. У першому випадку за таємничим об'єктом спостерігав телескоп Hubble з орбіти, а в другому – зонд Juice у глибокому космосі.

Що побачили на нових фотографіях 3I/ATLAS?

Наприкінці листопада космічний телескоп NASA Hubble знову звернувся до міжзоряної комети 3I/ATLAS, використавши камеру Wide Field Camera 3. На момент спостережень небесне тіло перебувало приблизно за 286 мільйонів кілометрів від Землі. Телескоп відстежував її рух небом, тому зорі на зображенні виглядають як світлові смуги, тоді як комета залишається в центрі уваги, пише 24 Канал

Hubble уперше зафіксував 3I/ATLAS ще в липні, майже одразу після її виявлення. Відтоді до дослідження приєдналися й інші місії NASA, а нові спостереження планують продовжувати ще кілька місяців – допоки комета остаточно не покине межі Сонячної системи.



Габбл спостерігав міжзоряну комету 3I/ATLAS 30 листопада / Фото NASA

У листопаді 2025 року до вивчення міжзоряного об’єкта долучився і апарат ESA Juice, призначений для дослідження крижаних супутників Юпітера. П’ять наукових інструментів Juice отримали дані про склад та поведінку комети, зокрема про те, як вона реагує на сонячне випромінювання. Окрім того, апарат зробив технічний знімок за допомогою навігаційної камери NavCam – її зазвичай використовують не для науки, а для орієнтації під час польоту.



Комета 3I/ATLAS демонструє активність в об'єктиві навігаційної камери Juice / Фото ESA

Команда місії не стала чекати повного пакета наукових даних, який очікують отримати лише у лютому 2026 року. Інженери завантажили чверть одного кадру з NavCam, щоб оцінити, чи вдалося побачити щось цікаве. Навіть цей урізаний фрагмент виявився показовим: комета добре помітна, а навколо неї видно ознаки активних процесів.

На зображенні фіксується яскравий газовий ореол навколо ядра – кому, а також натяк на два хвости:

Один із них, плазмовий, складається з електрично зарядженого газу та простягається у верхню частину кадру.

Інший, пиловий, імовірно, формують дрібні тверді частинки, які тягнуться в напрямку нижнього лівого кута.

Така структура є типовою для активних комет, але особливо цікаво бачити її у міжзоряного об’єкта.



На відредагованому знімку показали плазмовий хвіст, кому та пиловий хвіст / Фото ESA

Знімок був зроблений під час першого вікна спостережень Juice за 3I/ATLAS, за два дні до найбільшого зближення апарата з кометою, коли відстань між ними становила близько 66 мільйонів кілометрів. Під час цієї серії спостережень одночасно працювали п’ять наукових інструментів: камера JANUS, спектрометри MAJIS та UVS, інструмент SWI для вивчення складу, а також прилад PEP для аналізу частинок.

Передання даних затягується до 18 – 20 лютого 2026 року з технічних причин. Зараз Juice використовує свою основну антену як теплоекран, щоб захиститися від Сонця, тому змушений надсилати інформацію на Землю через меншу антену з набагато нижчою швидкістю.

Попри те, що в листопаді апарат перебував далі від 3I/ATLAS, ніж марсіанські орбітальні станції під час попередніх спостережень у жовтні, він спостерігав комету вже відразу після її найближчого наближення до Сонця. Це означає, що активність об’єкта була вищою, тож науковці розраховують побачити в майбутніх даних більш виразні ознаки викидів газу і пилу.

Очікується, що зображення з високою роздільною здатністю від камери JANUS, спектральні вимірювання MAJIS та UVS, відомості про газовий склад від SWI та частинки, зафіксовані PEP, у сукупності дадуть набагато повнішу картину природи міжзоряної комети.

Порівняння цих результатів із даними Hubble і інших місій допоможе зрозуміти, чим такі міжзоряні об’єкти відрізняються від "звичайних" комет, що сформувались у Сонячній системі.