Европейское космическое агентство использует свои марсианские и юпитерианские миссии для изучения кометы 3I/ATLAS. Это третий известный межзвездный объект, пролетающий сквозь Солнечную систему, и ученые стремятся раскрыть его тайны, пока он не исчез из поля зрения наземных телескопов.

Межзвездную комету 3I/ATLAS впервые заметили в июле 2025 года с помощью телескопа ATLAS в Чили. Астрономы быстро определили ее внесолнечное происхождение из-за необычной траектории, которая не является замкнутой орбитой вокруг Солнца, и высокой скорости – около 219 000 км/ч. Она стала третьим известным межзвездным объектом, посетившим нашу систему, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Кто будет наблюдать за кометой 3I/ATLAS?

С 1 по 7 октября марсианские орбитальные аппараты будут наблюдать Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter будут наблюдать за кометой, когда та будет проходить вблизи Марса.

Ближайшее расстояние между аппаратами и кометой составит 30 миллионов километров 3 октября. К наблюдениям присоединится и миссия NASA Psyche, направляющаяся к астероиду 16 Психея.

Интересный факт! Несмотря на то, что сейчас комета 3I/ATLAS находится ближе всего к Марсу, она на самом деле одновременно довольно далеко до Красной планеты. Это примерно в 78 раз больше, чем среднее расстояние от Земли до Луны (которое составляет около 384 400 километров).



В то же время расстояние между кометой и аппаратами на орбите Марса в 30 миллионов километров меньше, чем минимальное расстояние между Землей и Марсом. Когда Земля и Марс оказываются на одной линии относительно Солнца и на минимальном расстоянии друг от друга, между ними остается около 54,6 миллиона километров. Поэтому комета подлетит к марсианским зондам значительно ближе, чем Земля когда-либо приближается к Марсу.



Аппарат Mars Express будет следить за кометой 3I/ATLAS / Фото NASA

Ключевой этап начнется между 2 и 25 ноября, когда за дело возьмется аппарат ESA Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Его наблюдения придутся на момент, когда 3I/ATLAS достигнет перигелия – ближайшей точки к Солнцу.

Это чрезвычайно важно, поскольку солнечное тепло вызовет самую активную фазу кометы: ее лед начнет испаряться и вырываться в космос. Ученые считают, что именно данные с Juice будут ценными, ведь другие аппараты, хоть и имеют удачную позицию и оборудование, не смогут наблюдать за кометой в этот критический период.

Разве за ней раньше не следили?

Проблема заключается в том, что для наземных телескопов комета была видима только до сентября 2025 года. После этого ее путь пролегает слишком близко к Солнцу, а впоследствии она окажется за ним, если смотреть с Земли.

Такое короткое окно затрудняет изучение размера, состава и поверхностной активности кометы, что могло бы пролить свет на строительные материалы других звездных систем.



Фото кометы 3I/ATLAS / Фото Bruce Van Deventer

Чтобы не упустить уникальную возможность, ученые решили привлечь к наблюдениям космические аппараты ESA и NASA, которые уже находятся на орбитах во внутренней части Солнечной системы.

С их позиции, на обращенной к Солнцу стороне траектории кометы, они смогут продолжать наблюдения даже тогда, когда она станет недоступной для Земли.

Зачем нам это нужно?

Наблюдения во время пиковой активности позволят получить самые точные данные о химическом составе кометы. Солнечное излучение нагреет ее ядро, вызвав извержение газа и пыли. Комета будет окутана световым ореолом, а позади нее протянется длинный хвост.

Анализ этих выбросов позволит получить "химический отпечаток" 3I/ATLAS. Сравнение его состава с кометами нашей Солнечной системы покажет, являются ли строительные блоки планетных систем в галактике общими, или же этот гость принес с собой экзотические материалы из другого звездного мира. Напомним, что ученые предполагают, как пишет Psy.org, что комета может быть старше нашего Солнца.

Недавно она начала излучать загадочный зеленый свет, чем удивила исследователей, поскольку по предварительным результатам наблюдений состав кометы не содержит элементов, которые предоставили бы ей таких особенностей. Впрочем, уже совсем скоро ученые будут знать химический состав объекта и смогут разгадать все тайны, которые скрывает загадочный межзвездный гость 3I/ATLAS.