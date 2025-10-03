Європейське космічне агентство використає свої марсіанські та юпітеріанські місії для вивчення комети 3I/ATLAS. Це третій відомий міжзоряний об'єкт, що пролітає крізь Сонячну систему, і вчені прагнуть розкрити його таємниці, поки він не зник з поля зору наземних телескопів.

Міжзоряну комету 3I/ATLAS вперше помітили у липні 2025 року за допомогою телескопа ATLAS у Чилі. Астрономи швидко визначили її позасонячне походження через незвичайну траєкторію, яка не є замкненою орбітою навколо Сонця, та високу швидкість – близько 219 000 км/год. Вона стала третім відомим міжзоряним об'єктом, що завітав у нашу систему, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Дивіться також Німеччина інвестує 35 мільярдів євро в космічну оборону: що це означає для всієї Європи

Хто спостерігатиме за кометою 3I/ATLAS?

З 1 по 7 жовтня марсіанські орбітальні апарати Mars Express та ExoMars Trace Gas Orbiter спостерігатимуть за кометою, коли та проходитиме поблизу Марса.

Найближча відстань між апаратами та кометою становитиме 30 мільйонів кілометрів 3 жовтня. До спостережень долучиться і місія NASA Psyche, що прямує до астероїда 16 Психея.

Цікавий факт! Попри те, що наразі комета 3I/ATLAS перебуває найближче до Марса, вона насправді водночас доволі далеко до Червоної планети. Це приблизно у 78 разів більше, ніж середня відстань від Землі до Місяця (яка становить близько 384 400 кілометрів).



Водночас відстань між кометою та апаратами на орбіті Марса у 30 мільйонів кілометрів є меншою, ніж мінімальна відстань між Землею та Марсом. Коли Земля та Марс опиняються на одній лінії відносно Сонця і на мінімальній відстані один від одного, між ними залишається близько 54,6 мільйона кілометрів. Тож комета підлетить до марсіанських зондів значно ближче, ніж Земля будь-коли наближається до Марса.



Апарат Mars Express стежитиме за кометою 3I/ATLAS / Фото NASA

Ключовий етап розпочнеться між 2 та 25 листопада, коли до справи візьметься апарат ESA Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Його спостереження припадуть на момент, коли 3I/ATLAS досягне перигелію – найближчої точки до Сонця.

Це надзвичайно важливо, оскільки сонячне тепло спричинить найактивнішу фазу комети: її лід почне випаровуватися та вириватися в космос. Науковці вважають, що саме дані з Juice будуть найціннішими, адже інші апарати, хоч і мають вдалу позицію та обладнання, не зможуть спостерігати за кометою в цей критичний період.

Хіба за нею раніше не стежили?

Проблема полягає в тому, що для наземних телескопів комета була видима лише до вересня 2025 року. Після цього її шлях пролягає надто близько до Сонця, а згодом вона опиниться за ним, якщо дивитися з Землі.

Таке коротке вікно ускладнює вивчення розміру, складу та поверхневої активності комети, що могло б пролити світло на будівельні матеріали інших зоряних систем.



Фото комети 3I/ATLAS / Фото Bruce Van Deventer

Щоб не втратити унікальну нагоду, вчені вирішили залучити до спостережень космічні апарати ESA та NASA, які вже перебувають на орбітах у внутрішній частині Сонячної системи.

З їхньої позиції, на зверненому до Сонця боці траєкторії комети, вони зможуть продовжувати спостереження навіть тоді, коли вона стане недоступною для Землі.

Навіщо нам це потрібно?

Спостереження під час пікової активності дозволять отримати найточніші дані про хімічний склад комети. Сонячне випромінювання нагріє її ядро, викликавши виверження газу та пилу. Комета буде оповита світловим ореолом, а позаду неї простягнеться довгий хвіст.

Аналіз цих викидів дасть змогу отримати "хімічний відбиток" 3I/ATLAS. Порівняння його складу з кометами нашої Сонячної системи покаже, чи є будівельні блоки планетних систем у галактиці спільними, чи ж цей гість приніс із собою екзотичні матеріали з іншого зоряного світу. Нагадаємо, що науковці припускають, як пише Psy.org, що комета може бути старшою за наше Сонце.

Нещодавно вона почала випромінювати загадкове зелене світло, чим здивувала дослідників, оскільки за попередніми результатами спостережень склад комети не містить елементів, які надали б їй таких особливостей. Втім, вже зовсім скоро науковці знатимуть хімічний склад об'єкта і зможуть розгадати усі таємниці, які приховує загадковий міжзоряний гість 3I/ATLAS.