В сентябре 2025 года украинец Владимир Безуглый из Днепра открыл новую долгопериодическую комету C/2025 R2 (SWAN). Он обнаружил ее, анализируя данные космической обсерватории SOHO. В октябре комета максимально приблизится к Земле и Солнцу, и есть шанс, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Как украинец из Днепра открыл комету?

Открытие кометы C/2025 R2 (SWAN) принадлежит украинскому астроному-любителю Владимиру Безуглому из Днепра. Он обнаружил небесное тело 15 сентября 2025 года в рамках проекта гражданской науки, анализируя общедоступные данные космической обсерватории SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), рассказывает 24 Канал.

В частности, Безуглый работал со снимками инструмента SWAN (Solar Wind Anisotropies), который предназначен для картографирования водорода в Солнечной системе. Поскольку кометы при приближении к Солнцу выделяют большое количество водорода, их можно заметить на этих изображениях. Владимир Безуглый стал первым украинцем, которому удалось открыть комету с помощью данных SWAN.

Что известно о самой комете?

Комета получила официальное обозначение C/2025 R2 (SWAN). Буква "C" означает, что это долгопериодическая комета, то есть ее орбитальный период превышает 200 лет, и она, вероятно, происходит из Облака Оорта – гипотетической сферической области на окраинах Солнечной системы.

Недавние снимки, сделанные астрофотографами, подтверждают ее активность. На фотографиях видно, как у кометы формируется кома – облако из газа и пыли, а также небольшой хвост. Это означает, что под действием солнечного тепла ее ледяное ядро начало испаряться. Яркость кометы постепенно возрастает по мере ее приближения к Солнцу.

Когда и как наблюдать за C/2025 R2 (SWAN)?

Лучшее время для наблюдений за кометой наступит в середине октября 2025 года. Ключевые даты для наблюдателей:

14 октября – комета максимально приблизится к Земле, находясь на расстоянии около 73 миллионов километров.

21-22 октября – комета пройдет перигелий, то есть ближайшую к Солнцу точку своей орбиты.

В этот период искать комету нужно вечером, вскоре после захода Солнца, в западной части неба. Она будет двигаться сквозь созвездия Головы Змеи, Геркулеса и Лиры.

По прогнозам, ее яркость может достичь уровня, достаточного для наблюдения невооруженным глазом, но только в условиях темного неба, вдали от городских огней. Для лучшего обзора и возможности разглядеть ком и хвост рекомендуется использовать бинокль или небольшой телескоп.

Стоит помнить, что яркость комет трудно предсказать: она может как превзойти ожидания, так и оказаться тусклее.

Как следить за кометой уже сейчас?

Хотя пик видимости кометы придется на октябрь, за ней уже активно следят как профессиональные обсерватории, так и астрономы-любители по всему миру. В интернете уже появляются первые детальные снимки объекта, за ними, например, можно следить на сайте Astro Bin.

Например, известный австрийский астрофотограф Михаэль Йегер опубликовал обработанное фото, на котором четко видно зеленоватую кому кометы.

Также телескоп TRAPPIST-South, расположенный в Чили, сделал анимацию, демонстрирующую движение кометы на фоне звезд. Наблюдение за этими снимками позволяет отслеживать, как меняется активность и яркость кометы в реальном времени.