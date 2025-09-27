Событие случилось в начале недели – Солнце осуществило корональный выброс массы – яростный шквал плазмы и магнитных полей – прямо в направлении межзвездного объекта 3I/ATLAS, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Это очень редкое и интересное столкновение, результаты которого пока остаются спекулятивными, объясняю SpaceWeather. Ранее астрономы уже наблюдали, как кометы из нашей Солнечной системы взаимодействуют с солнечной плазмой.

Например, в апреле 2007 года космический аппарат NASA STEREO A зафиксировал, как комета Энке временно потеряла свой хвост после удара "волны солнечного материала". Однако эффект был недолгим – через несколько минут у кометы образовался новый хвост. Какими были последствия для 3I/ATLAS, пока неизвестно.

Чем уникален объект 3I/ATLAS?

Открытый в начале июля, объект 3I/ATLAS, который считается кометой, движется по Солнечной системе со скоростью около 220 000 километров в час. Он неоднократно удивлял исследователей.

Наблюдения показали, что в нем значительно выше соотношение углекислого газа к воде, чем ожидалось. А недавно астрономы заметили странное зеленое свечение, которое не характерно для этого объекта.

Гарвардский астрофизик Ави Лёб также обратил внимание на его странную траекторию, которая проходит подозрительно близко к Юпитеру, Марсу и Венере.

Ожидается, что на следующей неделе объект пролетит всего в 2,69 миллионах километров от Марса, что Лёб назвал "удивительной тонкой настройкой его пути". Лёб даже выдвинул предположение, что объект может быть формой внеземной технологии, хотя NASA эту идею не поддерживает.

Насколько велик этот гость?

3I/ATLAS может быть намного массивнее двух предыдущих известных межзвездных объектов. По предварительным подсчетам его масса может превышать 33 миллиарда тонн, а диаметр составлять не менее 5 километров.

Для сравнения, предыдущие межзвездные объекты, "Оумуамуа" и комета 2I/Борисов, имели длину примерно 0,4 километра и 1 километр соответственно. Это делает 3I/ATLAS настоящим гигантом по сравнению с его предшественниками.