Что заставило NASA пойти на радикальные изменения?

Согласно внутренней служебной записке, сотрудников переместят в меньшее количество зданий, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA Watch.

В отличие от прошлых реорганизаций, длившихся годами, этот процесс планируют завершить всего за несколько месяцев, до марта 2026 года.

Значимость Космического центра Годдарда (GSFC) трудно переоценить – это крупнейшая в США организация ученых, инженеров и технологов NASA, которая сыграла ключевую роль в создании космических телескопов "Джеймс Уэбб" и "Хаббл", а также во множестве других миссий, о чем рассказывает Space.com.

В самом центре Годдарда утверждают, что планы по сокращению были разработаны задолго до нынешних бюджетных проблем. Они являются частью 20-летнего генерального плана NASA, утвержденного еще в 2019 году во время первого срока Дональда Трампа.

В общем и официально план направлен на модернизацию, снос старых зданий и достижения "целей доступности" в содержании инфраструктуры.

Однако срочность этих действий вызывает беспокойство, поскольку она совпадает с предложением Белого дома сократить финансирование NASA на 24% в бюджете на 2026 год. Это может стать крупнейшим однолетним падением финансирования в истории космического агентства, которое фактически уничтожит почти половину научного бюджета. Для самого центра Годдарда это может означать потерю почти половины из 1700 государственных служащих.



Космический центр Годдарда / Фото NASA

Как это повлияет на NASA

Последствия такого шага могут быть без преувеличения катастрофическими. Представители Демократической партии предупреждают, что сокращения будут иметь "необратимые последствия для космического лидерства и возможностей Америки".

Отчет коммерческой лоббистской группы также подтверждает, что жестокое урезание бюджета NASA фактически означает отказ от лидерства в космической гонке в пользу Китая.

Сейчас будущее бюджета остается неизвестным. До начала нового финансового года остается более недели, а Конгресс еще не принял окончательное решение.

Ситуацию осложняет угроза остановки работы правительства. Существуют и противоречивые сигналы: временный администратор NASA Шон Даффи, по данным Ars Technica, поручил агентству ориентироваться на гораздо более мягкий законопроект о бюджете от Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, который сохраняет финансирование почти на том же уровне. Но это далеко не гарантия, поэтому судьба космического агентства и центра Годдарда остается неопределенной.