Що змусило NASA піти на радикальні зміни?

Згідно з внутрішньою службовою запискою, співробітників перемістять у меншу кількість будівель, повідомляє 24 Канал з посиланням на NASA Watch.

На відміну від минулих реорганізацій, що тривали роками, цей процес планують завершити всього за кілька місяців, до березня 2026 року.

Значущість Космічного центру Ґоддарда (GSFC) важко переоцінити – це найбільша в США організація вчених, інженерів і технологів NASA, яка відіграла ключову роль у створенні космічних телескопів "Джеймс Вебб" і "Габбл", а також у безлічі інших місій, про що розповідає Space.com.

У самому центрі Ґоддарда стверджують, що плани зі скорочення були розроблені задовго до нинішніх бюджетних проблем. Вони є частиною 20-річного генерального плану NASA, затвердженого ще у 2019 році під час першого терміну Дональда Трампа.

Загалом і офіційно план спрямований на модернізацію, знесення старих будівель та досягнення "цілей доступності" в утриманні інфраструктури.

Однак терміновість цих дій викликає занепокоєння, оскільки вона збігається з пропозицією Білого дому скоротити фінансування NASA на 24% у бюджеті на 2026 рік. Це може стати найбільшим однорічним падінням фінансування в історії космічного агентства, яке фактично знищить майже половину наукового бюджету. Для самого центру Ґоддарда це може означати втрату майже половини з 1700 державних службовців.



Космічний центр Ґоддарда / Фото NASA

Як це вплине на NASA

Наслідки такого кроку можуть бути без перебільшення катастрофічними. Представники Демократичної партії попереджають, що скорочення матимуть "незворотні наслідки для космічного лідерства та можливостей Америки".

Звіт комерційної лобістської групи також підтверджує, що жорстоке урізання бюджету NASA фактично означає відмову від лідерства в космічній гонці на користь Китаю.

Наразі майбутнє бюджету залишається невідомим. До початку нового фінансового року лишається понад тиждень, а Конгрес ще не ухвалив остаточне рішення.

Ситуацію ускладнює загроза зупинки роботи уряду. Існують і суперечливі сигнали: тимчасовий адміністратор NASA Шон Даффі, за даними Ars Technica, доручив агентству орієнтуватися на набагато м'якший законопроєкт про бюджет від Комітету з асигнувань Палати представників, який зберігає фінансування майже на тому ж рівні. Але це далеко не гарантія, тому доля космічного агентства та центру Ґоддарда залишається невизначеною.