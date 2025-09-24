Які виклики стоять перед місією і як їх долають?

Космічне агентство США визначило, що місія Artemis 2 може стартувати не раніше 5 лютого 2026 року, причому цей запуск відбудеться вночі. Загалом NASA має кілька п'ятиденних "вікон" для запуску в лютому, березні та квітні 2026 року, а найпізнішою можливою датою є 26 квітня. Представники агентства підкреслили, що хоча вони прагнуть до якомога ранішого старту, остаточне рішення залежатиме від повної готовності та безпеки, пише 24 Канал з посиланням на Space.com.

Ця десятиденна місія стане першим пілотованим польотом у межах програми Artemis, яка має на меті повернути людей на Місяць. Екіпаж складається з чотирьох досвідчених астронавтів, які вже провели репетицію польоту. Командиром призначено Ріда Вайзмена з NASA, а пілотом – його колегу Віктора Гловера. До них приєднаються фахівці місії Крістіна Кох та Джеремі Гансен від Канадського космічного агентства.



Екіпаж місії NASA Artemis 2 / Фото NASA/Джош Валькарсель

Політ відбудеться на борту космічного корабля Orion, який виведе на орбіту надважка ракета-носій Space Launch System (SLS). Місія пройде за траєкторією "вільного повернення". Це означає, що корабель облетить Місяць, не виходячи на його орбіту і не здійснюючи посадку, після чого гравітація направить його назад до Землі.

Під час польоту астронавти перебуватимуть від Місяця на відстані понад 9 260 кілометрів – значно далі, ніж будь-яка попередня місія. За словами керівника польоту Джеффа Радігана, через це Місяць виглядатиме для них дещо меншим, ніж для екіпажів "Аполлонів".

Попередні місії та проблеми

Попри те, що на борту будуть люди, Artemis 2 все ще є випробувальним польотом. Йому передувала безпілотна місія Artemis 1 у листопаді 2022 року, яка виявила низку технічних проблем.

Початково запуск Artemis 2 планувався на 2025 рік, але його перенесли на 2026-й через непередбачуване пошкодження теплозахисного щита капсули Orion під час повернення на Землю. Інженери NASA ретельно вивчили цю проблему. Вони з'ясували, що надмірне обвуглювання було спричинене певними температурними умовами. Для Artemis 2 була розроблена нова траєкторія входу в атмосферу, яка дозволить уникнути перегріву.

Крім того, команда врахувала досвід затримок під час запуску Artemis 1, спричинених витоками рідкого водню. Для усунення цієї проблеми було внесено зміни в конструкцію стартового майданчика та скориговано процес заправки ракети. За словами директорки із запусків Чарлі Блеквелл-Томпсон, під час першої місії команда багато дізналася про взаємозв'язок між швидкістю потоку пального, тиском та ризиками витоків.

Наразі ракета SLS для місії Artemis 2 майже повністю зібрана в будівлі вертикальної збірки в Космічному центрі Кеннеді. До неї вже прикріплені твердопаливні прискорювачі, а найближчими тижнями буде встановлено капсулу Orion з адаптером. NASA планує продемонструвати повністю зібрану ракету вже в жовтні. Головною метою місії залишається безпечне повернення екіпажу на Землю.