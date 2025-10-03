Недавно открытая комета под названием Lemmon в этом месяце приблизится к Земле. Благодаря своему необычному лаймово-зеленому свечению она может стать интересным объектом для наблюдений. Но сможем ли мы ее увидеть невооруженным глазом?

Что делает эту комету особенной?

Комета, получившая официальное название C/2025 A6, является долгопериодичной. Ее орбитальный период нестабилен и трудно прогнозируем, охватывая более тысячелетия. Текущие наблюдения показывают, что комета делает полный оборот вокруг Солнца примерно за 1350 лет. Большую часть этого времени она проводит в Облаке Оорта – гигантской оболочке из ледяных объектов на краю Солнечной системы, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Впервые Lemmon заметили 3 января исследователи из обсерватории Mt. Lemmon SkyCenter в Аризоне. В то время комета двигалась к внутренней части Солнечной системы со скоростью до 209 000 километров в час. Однако до недавнего времени она оставалась без внимания из-за других, более ярких космических объектов, совершавших собственные проходы вблизи Солнца.

Ближе всего к Земле комета подойдет 21 октября , оказавшись на расстоянии 90 миллионов километров – это в 230 раз дальше, чем Луна.

, оказавшись на расстоянии 90 миллионов километров – это в 230 раз дальше, чем Луна. Уже 8 ноября она достигнет ближайшей точки к Солнцу, известной как перигелий, после чего начнет свое долгое путешествие обратно к внешним границам Солнечной системы.

По мере приближения к Солнцу комета будет становиться ярче. Это происходит потому, что облако газа, льда и пыли, которое ее окружает (кома), расширяется и отражает больше солнечного света.

Ожидается, что ее видимая звездная величина достигнет значения около 5, что на самом деле достаточно мало для наблюдения невооруженным глазом. Однако отдельные эксперты прогнозируют, что яркость может достичь величины 4, что позволит увидеть комету без специального оборудования, пишет Space.

Стоит отметить, что видимая величина измеряется по обратной логарифмической шкале, поэтому меньшее число означает большую яркость. Например:

Солнце имеет показатель звездной величины -26,73, а Луна светит на уровне -12,6.

Венеру мы видим в свете -3,5, а Юпитер – -1, 61.

Сириус, самая яркая звезда неба, за исключением нашей собственной, светится на уровне -1,47, а Проксима Центавра имеет светимость +11,1.

Такие звезды, как Макемаке и Арктур светят нам на +16,8 и -0,05 соответственно.

Изумрудное свечение кометы, зафиксированное на многочисленных фотографиях, вероятно, вызвано присутствием в ее коме двухатомного углерода (дикарбона) – редкой газообразной формы углерода. В последние годы астрономы наблюдали несколько других зеленых комет, в частности C/2022 E3 в 2023 году и "комету дьявола" 12P/Понса-Брукса в 2024 году.



Один из последних снимков кометы Lemmon / Фото Dimitrios Katevainis

У кометы Lemmon также есть выразительный хвост изо льда, газа и пыли, образовавшийся в конце августа под действием солнечного излучения. В конце сентября мощный порыв солнечного ветра заставил этот хвост покрыться рябью в космосе.

Исследователи считают, что будущий пролет мимо Солнца может существенно изменить ее траекторию. Даже несмотря на то, что минимальное расстояние до нашей звезды составит 77 миллионов километров, орбитальный период кометы может сократиться на 200 лет из-за недавнего сближения с Юпитером, гравитация которого изменила ее начальный путь.

Как наблюдать за кометой?