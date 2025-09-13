В начале сентября 2025 года астрономы обнаружили яркий объект. Идентифицировал объект, как комету, именно украинский астроном-любитель Владимир Безуглый. SWAN25B неожиданно появилась из-за Солнца и привлекла внимание ученых из-за своей аномальной активности и яркости, что делает ее доступной для наблюдения даже в любительские телескопы.

Что известно о комете SWAN25B?

Комету SWAN25B впервые зафиксировал инструмент SWAN (Solar Wind Anisotropies) на борту космического аппарата SOHO, совместного проекта NASA и Европейского космического агентства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Earthsky.

Открытие стало неожиданностью, поскольку комета появилась из-за Солнца 12 сентября 2025 года и сразу продемонстрировала значительную яркость – ее звездная величина достигает 7,5.

Чем меньше это число, тем ярче объект, и такой показатель делает комету видимой для наблюдений в небольшие телескопы.

Ученые считают, что резкое увеличение яркости является результатом так называемой "послеперигелийной вспышки" – непредсказуемой активизации кометы после ее максимального сближения с Солнцем. Такие явления бросают вызов существующим моделям поведения комет, поскольку их ядра не являются однородными ледяными глыбами, а имеют сложную структуру с различными материалами, реагирующими на солнечное излучение непредсказуемо.



Комета SWAN25B / Фото Haven`s Mirror, Yass

Как можно увидеть новую комету?

Наблюдать за SWAN25B можно вечером. Она появляется над западным горизонтом сразу после захода Солнца и остается видимой примерно в течение часа. Астрономы-любители и обсерватории по всему миру уже начали отслеживать объект.

В частности, Астрономическая обсерватория Аль-Хатм в ОАЭ одной из первых смогла сфотографировать комету, отметив ее быстрое движение на фоне звезд.

Предварительные расчеты орбиты показывают, что в октябре 2025 года SWAN25B может приблизиться к Земле, что делает ее еще более интересным объектом для изучения. Это открытие еще раз подчеркивает важность как профессиональных инструментов, так и любительской астрономии в исследовании объектов Солнечной системы.

Кто и как открыл комету SWAN25B?

За открытием кометы SWAN25B стоит украинский астроном-любитель Владимир Безуглый. Он обнаружил объект, анализируя снимки низкого разрешения, сделанные инструментом SWAN. На момент обнаружения яркость кометы уже достигала 7,4 звездной величины, что является достаточно высоким показателем для нового объекта.

Чтобы получить качественное изображение, Владимир Безуглый обратился к чешскому астроному Мартину Машеку. Тот, используя широкоугольный инструмент FRAM, расположенный в Чили, оперативно сфотографировал объект.



Фото кометы сделанное Машеком / Фото M. Masek

Снимок Машека показал, что комета имеет выразительное газопылевое облако (кому) диаметром 3,7 угловой минуты и ионный хвост, протянувшийся на 2,8 градуса – это больше пяти диаметров Луны на небе. Сейчас SWAN25B находится в созвездии Девы, вблизи звезды Спика, и из-за близости к Солнцу ее лучше видно в Южном полушарии.

Кстати, это уже не первая комета открытая Безуглым. Ранее в январе 2023 года он также обнаружил комету C/2023 A2.