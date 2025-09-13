На початку вересня 2025 року астрономи виявили яскравий об'єкт. Ідентифікував об'єкт, як комету, саме український астроном-аматор Володимир Безуглий. SWAN25B несподівано з'явилася з-за Сонця і привернула увагу вчених через свою аномальну активність та яскравість, що робить її доступною для спостереження навіть в аматорські телескопи.

Що відомо про комету SWAN25B?

Комету SWAN25B вперше зафіксував інструмент SWAN (Solar Wind Anisotropies) на борту космічного апарату SOHO, спільного проєкту NASA та Європейського космічного агентства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Earthsky.

Відкриття стало несподіванкою, оскільки комета з’явилася з-за Сонця 12 вересня 2025 року і одразу продемонструвала значну яскравість – її зоряна величина сягає 7,5.

Чим менше це число, тим яскравіший об'єкт, і такий показник робить комету видимою для спостережень у невеликі телескопи.

Вчені вважають, що різке збільшення яскравості є результатом так званого "післяперигелійного спалаху" – непередбачуваної активізації комети після її максимального зближення із Сонцем. Такі явища кидають виклик існуючим моделям поведінки комет, оскільки їхні ядра не є однорідними крижаними брилами, а мають складну структуру з різними матеріалами, що реагують на сонячне випромінювання непередбачувано.



Комета SWAN25B / Фото Haven`s Mirror, Yass

Як можна побачити нову комету?

Спостерігати за SWAN25B можна ввечері. Вона з'являється над західним горизонтом одразу після заходу Сонця і залишається видимою приблизно протягом години. Астрономи-любителі та обсерваторії по всьому світу вже почали відстежувати об'єкт.

Зокрема, Астрономічна обсерваторія Аль-Хатм в ОАЕ однією з перших змогла сфотографувати комету, зазначивши її швидкий рух на тлі зірок.

Попередні розрахунки орбіти показують, що у жовтні 2025 року SWAN25B може наблизитися до Землі, що робить її ще цікавішим об'єктом для вивчення. Це відкриття вкотре підкреслює важливість як професійних інструментів, так і аматорської астрономії в дослідженні об'єктів Сонячної системи.

Хто і як відкрив комету SWAN25B?

За відкриттям комети SWAN25B стоїть український астроном-аматор Володимир Безуглий. Він виявив об'єкт, аналізуючи знімки низької роздільної здатності, зроблені інструментом SWAN. На момент виявлення яскравість комети вже сягала 7,4 зоряної величини, що є досить високим показником для нового об'єкта.

Щоб отримати якісне зображення, Володимир Безуглий звернувся до чеського астронома Мартіна Машека. Той, використовуючи ширококутний інструмент FRAM, розташований у Чилі, оперативно сфотографував об'єкт.



Фото комети зроблене Машеком / Фото M. Masek

Знімок Машека показав, що комета має виразну газопилову хмару (кому) діаметром 3,7 кутової хвилини та іонний хвіст, що простягнувся на 2,8 градуса – це більше за п'ять діаметрів Місяця на небі. Наразі SWAN25B перебуває в сузір'ї Діви, поблизу зорі Спіка, і через близькість до Сонця її краще видно у Південній півкулі.

До речі, це вже не перша комета відкрита Безуглим. Раніше у січні 2023 року він також виявив комету C/2023 A2.