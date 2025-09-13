Що відомо про комету SWAN25B?

Комету SWAN25B вперше зафіксував інструмент SWAN (Solar Wind Anisotropies) на борту космічного апарату SOHO, спільного проєкту NASA та Європейського космічного агентства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Earthsky.

Відкриття стало несподіванкою, оскільки комета з’явилася з-за Сонця 12 вересня 2025 року і одразу продемонструвала значну яскравість – її зоряна величина сягає 7,5.

Чим менше це число, тим яскравіший об'єкт, і такий показник робить комету видимою для спостережень у невеликі телескопи.

Вчені вважають, що різке збільшення яскравості є результатом так званого "післяперигелійного спалаху" – непередбачуваної активізації комети після її максимального зближення із Сонцем. Такі явища кидають виклик існуючим моделям поведінки комет, оскільки їхні ядра не є однорідними крижаними брилами, а мають складну структуру з різними матеріалами, що реагують на сонячне випромінювання непередбачувано.



Комета SWAN25B / Фото Haven`s Mirror, Yass

Як можна побачити нову комету?

Спостерігати за SWAN25B можна ввечері. Вона з'являється над західним горизонтом одразу після заходу Сонця і залишається видимою приблизно протягом години. Астрономи-любителі та обсерваторії по всьому світу вже почали відстежувати об'єкт.

Зокрема, Астрономічна обсерваторія Аль-Хатм в ОАЕ однією з перших змогла сфотографувати комету, зазначивши її швидкий рух на тлі зірок.

Попередні розрахунки орбіти показують, що у жовтні 2025 року SWAN25B може наблизитися до Землі, що робить її ще цікавішим об'єктом для вивчення. Це відкриття вкотре підкреслює важливість як професійних інструментів, так і аматорської астрономії в дослідженні об'єктів Сонячної системи.

Хто і як відкрив комету SWAN25B?

За відкриттям комети SWAN25B стоїть український астроном-аматор Володимир Безуглий. Він виявив об'єкт, аналізуючи знімки низької роздільної здатності, зроблені інструментом SWAN. На момент виявлення яскравість комети вже сягала 7,4 зоряної величини, що є досить високим показником для нового об'єкта.

Щоб отримати якісне зображення, Володимир Безуглий звернувся до чеського астронома Мартіна Машека. Той, використовуючи ширококутний інструмент FRAM, розташований у Чилі, оперативно сфотографував об'єкт.



Фото комети зроблене Машеком / Фото M. Masek

Знімок Машека показав, що комета має виразну газопилову хмару (кому) діаметром 3,7 кутової хвилини та іонний хвіст, що простягнувся на 2,8 градуса – це більше за п'ять діаметрів Місяця на небі. Наразі SWAN25B перебуває в сузір'ї Діви, поблизу зорі Спіка, і через близькість до Сонця її краще видно у Південній півкулі.

До речі, це вже не перша комета відкрита Безуглим. Раніше у січні 2023 року він також виявив комету C/2023 A2.