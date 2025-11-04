Компания Vast, которая хочет строить частную космическую станцию, начала испытания на орбите

Калифорнийский стартап Vast успешно вывел на орбиту свой первый демонстрационный космический аппарат. Это событие является важной вехой на пути к созданию первой в мире коммерческой космической станции и знаменует начало новой эры в освоении околоземного пространства частными компаниями.

Как частная компания планирует построить замену МКС?

В начале ноября 2025 года частная аэрокосмическая компания Vast сделала значительный шаг в реализации своих амбициозных планов. 2 ноября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту демонстрационный модуль Haven Demo. Этот запуск состоялся в рамках совместной миссии Bandwagon 4, которая доставила в космос в целом 18 спутников, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

После успешного отделения от ракеты полутонный аппарат Haven Demo стабилизировался, развернул солнечные панели для генерации энергии и начал проверку всех своих систем на высоте 500 километров. Главная цель этой тестовой миссии – испытать в реальных условиях космоса бортовой компьютер, программное обеспечение, системы питания, наведения, управления и движущие установки.

Компания также поделилась кадрами развертывания солнечных массивов, снятыми в качестве 4K.

Процесс развертывания солнечных панелей: видео

Генеральный директор Vast, Макс Хаот, заявил, что успех Haven Demo утверждает компанию как надежного производителя космических аппаратов. Развертывание произошло без существенных препятствий, модуль достиг стабильной орбиты и начал базовые операции, включая выработку энергии и испытания связи, пишет WebProNews.

По словам Хаота, следующей целью является превращение в поставщика услуг коммерческой космической станции уже в следующем году, чего до сих пор не удалось достичь никому другому. Стартап, который финансово поддерживает криптомагнат Джед Маккалеб, является одним из нескольких игроков, соревнующихся за контракт NASA на создание коммерческого аванпоста на низкой околоземной орбите.

Какие планы строит компания?

Стратегия Vast отличается методическим подходом, который предусматривает серию все более сложных демонстрационных полетов.

После текущего тестирования Haven Demo следующим этапом станет запуск в 2026 году жилого модуля Haven-1, рассчитанного на пребывание экипажа. Этот модуль, размером с большой фургон, сможет принимать до четырех посетителей на срок до 10 дней. Гостей будут доставлять на станцию с помощью капсул SpaceX Dragon. На борту для них обустроят частные спальные места, научную лабораторию, куполообразное окно для наблюдения за Землей и обеспечат высокоскоростной интернет через систему Starlink.

Конечной целью является создание многомодульной станции Haven-2, которая будет состоять из нескольких блоков, подобных Haven-1. Этот проект должен стать полноценной коммерческой заменой Международной космической станции (МКС), которую NASA планирует вывести из эксплуатации до 2031 года.

Vast конкурирует за право стать партнером NASA с такими компаниями, как Axiom, Starlab и Blue Origin, которые также разрабатывают собственные орбитальные станции. Успешный запуск Vast может ускорить коммерциализацию космоса, открыв новые возможности для космического туризма, научных исследований и производства в условиях невесомости.