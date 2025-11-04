Компанія Vast, яка хоче будувати приватну космічну станцію, почала випробування на орбіті

Каліфорнійський стартап Vast успішно вивів на орбіту свій перший демонстраційний космічний апарат. Ця подія є важливою віхою на шляху до створення першої у світі комерційної космічної станції та знаменує початок нової ери у освоєнні навколоземного простору приватними компаніями.

Як приватна компанія планує збудувати заміну МКС?

На початку листопада 2025 року приватна аерокосмічна компанія Vast зробила значний крок у реалізації своїх амбітних планів. 2 листопада з космодрому на мисі Канаверал у Флориді ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту демонстраційний модуль Haven Demo. Цей запуск відбувся в рамках спільної місії Bandwagon 4, яка доставила у космос загалом 18 супутників, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Після успішного відділення від ракети півтонний апарат Haven Demo стабілізувався, розгорнув сонячні панелі для генерації енергії та розпочав перевірку всіх своїх систем на висоті 500 кілометрів. Головна мета цієї тестової місії – випробувати в реальних умовах космосу бортовий комп’ютер, програмне забезпечення, системи живлення, наведення, керування та рушійні установки.

Компанія також поділилася кадрами розгортання сонячних масивів, знятими в якості 4K.

Процес розгортання сонячних панелей: відео

Генеральний директор Vast, Макс Хаот, заявив, що успіх Haven Demo утверджує компанію як надійного виробника космічних апаратів. Розгортання відбулося без суттєвих перешкод, модуль досяг стабільної орбіти та розпочав базові операції, включаючи вироблення енергії та випробування зв'язку, пише WebProNews.

За словами Хаота, наступною метою є перетворення на постачальника послуг комерційної космічної станції вже наступного року, чого досі не вдалося досягти нікому іншому. Стартап, який фінансово підтримує криптомагнат Джед Маккалеб, є одним з кількох гравців, що змагаються за контракт NASA на створення комерційного аванпосту на низькій навколоземній орбіті.

Які плани будує компані?

Стратегія Vast відрізняється методичним підходом, який передбачає серію дедалі складніших демонстраційних польотів.

Після поточного тестування Haven Demo наступним етапом стане запуск у 2026 році житлового модуля Haven-1, розрахованого на перебування екіпажу. Цей модуль, розміром з великий фургон, зможе приймати до чотирьох відвідувачів на термін до 10 днів. Гостей доставлятимуть на станцію за допомогою капсул SpaceX Dragon. На борту для них облаштують приватні спальні місця, наукову лабораторію, куполоподібне вікно для спостереження за Землею та забезпечать високошвидкісний інтернет через систему Starlink.

Кінцевою метою є створення багатомодульної станції Haven-2, яка складатиметься з кількох блоків, подібних до Haven-1. Цей проєкт має стати повноцінною комерційною заміною Міжнародної космічної станції (МКС), яку NASA планує вивести з експлуатації до 2031 року.

Vast конкурує за право стати партнером NASA з такими компаніями, як Axiom, Starlab та Blue Origin, що також розробляють власні орбітальні станції. Успішний запуск Vast може прискорити комерціалізацію космосу, відкривши нові можливості для космічного туризму, наукових досліджень та виробництва в умовах невагомості.