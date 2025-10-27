Новая космическая броня защищает даже от объектов, движущихся с гиперзвуковой скоростью

Околоземная орбита превращается в опасное место, где миллионы обломков на огромной скорости угрожают всем космическим аппаратам. Столкновение даже с крошечным объектом может иметь катастрофические последствия. Однако недавно появилось технологическое решение, способное эффективно противостоять этой растущей угрозе и защитить дорогостоящее оборудование в космосе.

Как новая технология защищает космические аппараты?

Проблема космического мусора с каждым годом становится все острее. По разным оценкам, на орбите Земли находится более 130 миллионов объектов искусственного происхождения, от целых нерабочих спутников до мелких фрагментов размером в несколько миллиметров. Хотя, на первый взгляд, они могут казаться незначительными, их скорость достигает десятков тысяч километров в час. На таких скоростях кинетическая энергия даже самого маленького обломка становится разрушительной, превращая его в гиперзвуковой снаряд, пишет 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

До недавнего времени основным методом защиты космических аппаратов от микрометеоритов и мусора был так называемый щит Виппла, разработанный еще в 1940-х годах. Эта конструкция состоит из нескольких слоев алюминия, разделенных промежутком. Идея заключается в том, что обломок, пробивая первый слой, теряет энергию и распадается на более мелкие частицы, которые уже не могут повредить основному корпусу аппарата. Если они все еще достаточно быстрые, то их остановит второй слой или последующие. Несмотря на свою эффективность, щит Виппла имеет существенные недостатки: он тяжелый, дорогой в производстве и, что хуже всего, во время удара сам создает облако вторичных обломков, усиливая проблему, которую должен был бы решать.

Компания Atomic-6 предложила кардинально новое решение, разработав продукт под названием "Космическая броня" (Space Armor). Это самоклеящиеся плитки из специального полимерного композита, состав которого – соотношение волокон и смол – держится в секрете, как и сам процесс производства. Стандартная плитка имеет размер 30x30 сантиметров и толщину 2,5 сантиметра, но компания может изготавливать панели на заказ размером до одного метра.



Space Armor может иметь разную толщину и размеры / Фото Atomic-6

Испытания показали, что Space Armor способна выдерживать удары объектов, движущихся со скоростью более 7 километров в секунду. При этом, в отличие от алюминиевых щитов, новый материал генерирует значительно меньше вторичных обломков. Разработчики предлагают несколько вариантов брони: более легкую и тонкую версию, которая защищает от 90% наиболее вероятных угроз (объекты до 3 миллиметров в диаметре), и усиленную – для противостояния осколкам до 12,5 миллиметра.

Однако ключевое преимущество Space Armor заключается в ее радиопрозрачности. Алюминиевый щит Виппла работает как клетка Фарадея, блокируя радиосигналы. Это вынуждало инженеров оставлять антенны и коммуникационные системы снаружи практически беззащитными. Новый полимерный материал пропускает радиоволны, что позволяет создавать из него защитные обтекатели для радаров и антенн.



Космическая броня Space Armor / Фото Atomic-6

Как отмечают в компании, это впервые в истории, когда появилась возможность защитить системы связи от орбитального мусора без ущерба для их функциональности. Учитывая растущую геополитическую напряженность и риски преднамеренных атак на спутники, защита критически важных функций становится не просто опцией, а необходимостью для обеспечения стабильной работы аппаратов и безопасности людей на орбите.



Различные версии Space Armor от Atomic-6 / Фото Atomic-6