Нова космічна броня захищає навіть від об'єктів, що рухаються з гіперзвуковою швидкістю

Навколоземна орбіта перетворюється на небезпечне місце, де мільйони уламків на величезній швидкості загрожують усім космічним апаратам. Зіткнення навіть з крихітним об'єктом може мати катастрофічні наслідки. Проте нещодавно з'явилося технологічне рішення, здатне ефективно протистояти цій дедалі більшій загрозі та захистити дороговартісне обладнання в космосі.

Як нова технологія захищає космічні апарати?

Проблема космічного сміття з кожним роком стає все гострішою. За різними оцінками, на орбіті Землі перебуває понад 130 мільйонів об'єктів штучного походження, від цілих неробочих супутників до дрібних фрагментів розміром у кілька міліметрів. Хоча, на перший погляд, вони можуть здаватися незначними, їхня швидкість сягає десятків тисяч кілометрів на годину. На таких швидкостях кінетична енергія навіть найменшого уламка стає руйнівною, перетворюючи його на гіперзвуковий снаряд, пише 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Донедавна основним методом захисту космічних апаратів від мікрометеоритів і сміття був так званий щит Віппла, розроблений ще у 1940-х роках. Ця конструкція складається з кількох шарів алюмінію, розділених проміжком. Ідея полягає в тому, що уламок, пробиваючи перший шар, втрачає енергію і розпадається на дрібніші частинки, які вже не можуть зашкодити основному корпусу апарата. Якщо вони все ще достатньо швидкі, то їх спинить другий шар або подальші. Попри свою ефективність, щит Віппла має суттєві недоліки: він важкий, дорогий у виробництві та, що найгірше, під час удару сам створює хмару вторинних уламків, посилюючи проблему, яку мав би вирішувати.

Компанія Atomic-6 запропонувала кардинально нове рішення, розробивши продукт під назвою "Космічна броня" (Space Armor). Це самоклейні плитки зі спеціального полімерного композиту, склад якого – співвідношення волокон та смол – тримається в секреті, як і сам процес виробництва. Стандартна плитка має розмір 30x30 сантиметрів і товщину 2,5 сантиметра, але компанія може виготовляти панелі на замовлення розміром до одного метра.



Space Armor може мати різну товщину та розміри / Фото Atomic-6

Випробування показали, що Space Armor здатна витримувати удари об'єктів, що рухаються зі швидкістю понад 7 кілометрів на секунду. При цьому, на відміну від алюмінієвих щитів, новий матеріал генерує значно менше вторинних уламків. Розробники пропонують кілька варіантів броні: легшу й тоншу версію, яка захищає від 90% найімовірніших загроз (об'єкти до 3 міліметрів у діаметрі), та посилену – для протистояння уламкам до 12,5 міліметра.

Однак ключова перевага Space Armor полягає в її радіопрозорості. Алюмінієвий щит Віппла працює як клітка Фарадея, блокуючи радіосигнали. Це змушувало інженерів залишати антени та комунікаційні системи зовні практично беззахисними. Новий полімерний матеріал пропускає радіохвилі, що дозволяє створювати з нього захисні обтічники для радарів та антен.



Космічна броня Space Armor / Фото Atomic-6

Як зазначають у компанії, це вперше в історії, коли з'явилася можливість захистити системи зв'язку від орбітального сміття без шкоди для їхньої функціональності. Враховуючи зростаючу геополітичну напруженість та ризики навмисних атак на супутники, захист критично важливих функцій стає не просто опцією, а необхідністю для забезпечення стабільної роботи апаратів і безпеки людей на орбіті.



Різні версії Space Armor від Atomic-6 / Фото Atomic-6