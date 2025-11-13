Метеорный поток Леониды достигает пика: когда и как наблюдать ежегодное явление

В ночь на понедельник, 17 ноября, над нашей планетой развернется одно из самых захватывающих небесных действ года. Метеорный поток Леониды окажется гостем с особым подарком –благоприятными условиями для наблюдения. Даже при небольшом количестве видимых метеоров эта ночь обещает быть незабываемой.

Почему этот год особенный для Леонид?

Комбинация удачных астрономических обстоятельств делает нынешние Леониды исключительными. Главная причина заключается в том, что Луна будет находиться в фазе новолуния с освещением всего 9 процентов. Это означает, что ее свет не будет затмевать даже самые слабые метеоры, позволяя наблюдателям увидеть гораздо больше "падающих звезд", чем в предыдущие годы, пишет 24 Канал.

Пиковый период активности приходится на промежуток от полуночи до рассвета 17 ноября. Хотя Леониды активны с 6 по 30 ноября, именно этой ночью Земля проходит сквозь наиболее плотную часть метеорного потока. При благоприятных условиях наблюдатели могут увидеть около 15 метеоров в час.

Где искать Леониды?

Метеорный поток происходит от остатков кометы 55P/Темпель-Туттль, частицы которой на огромной скорости – примерно 70 километров в секунду – врезаются в атмосферу Земли и сгорают яркими вспышками. Именно эта чрезвычайная скорость превращает маленькие космические обломки камней и льда в яркие объекты, в частности на "огненные шары" – сверхмощные метеоры, оставляющие световые следы на небе.

Хотя явление получило название "Леониды" из-за точки радианта в созвездии Льва (точка на небе, откуда, как кажется, вылетают метеоры), "падающие звезды" можно видеть в любой части неба, когда они будут пересекать условный небесный купол.

Большим плюсом Леонид является то, что они видимы как в северном, так и в южном полушариях. В Украине созвездие Льва вместе с точкой радианта поднимется над горизонтом в 23:00. Следует смотреть на северо-восток.



Как будет выглядеть нужная нам часть неба 17 ноября: здесь видно момент в 23:00, когда первые звезды созвездия Льва поднимаются над горизонтом и впервые становится видимым радиант / Скриншот 24 Канала / Изображение TheSkyLive

Наиболее благоприятными обычно являются часы перед рассветом. Чтобы максимизировать шансы увидеть метеоры следует отправиться подальше от городского света, расположиться с широким углом обзора неба и дать глазам около 20 минут для привыкания к темноте. Телескоп или бинокль не обязательны. Более того, они даже лишние, поскольку вы не знаете, откуда полетит следующий метеор.

Леониды славятся тем, что периодически устраивают настоящие метеорные бури – явления чрезвычайной редкости, когда количество метеоров превышает 1000 в час. Такие грандиозные события фиксировались в 1833, 1866, 1966, 1999, 2001 и 2002 годах. Самый легендарный случай произошел в 1966 году, когда за 15 минут на небе появилось такое количество метеоров, что они падали словно настоящий дождь.

Однако в этом году так вряд ли произойдет, поскольку плотных скоплений космического материала не ожидается. Несмотря на это 2025 год оставляет хорошие шансы на зрелище.

Комета, которая порождает этот поток, завершает свое 33-летнее путешествие и вернется во внутреннюю часть солнечной системы в 2031 году. Следующее значимое звездное событие, Геминиды, будет дебютировать 13 – 14 декабря и будет более многочисленным – около 140 метеоров в час.