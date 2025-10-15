Apple неожиданно обновила свою линейку профессиональных ноутбуков, представив новую базовую модель. Компания сделала акцент на существенном приросте мощности благодаря процессору нового поколения, который открывает расширенные возможности для работы с искусственным интеллектом и требовательными задачами. Анонс состоялся без громкой презентации, но изменения оказались довольно значительными.

Что нового в MacBook Pro?

Apple выпустила обновленный 14-дюймовый MacBook Pro, главной особенностью которого стал новейший фирменный чип M5. Этот анонс стал первым шагом компании в переходе на пятое поколение своих процессоров Apple Silicon, и по традиции, именно базовая модель профессионального ноутбука первой получила обновление. В отличие от предыдущих лет, компания отказалась от полноценного мероприятия, ограничившись пресс-релизом и обновлением информации на своем сайте, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Смотрите также iPhone 18 в следующем году не будет: инсайдер раскрыл новую стратегию выпуска Apple

Новый процессор M5 сочетает 10 вычислительных ядер, 10 графических и 16 ядер Neural Engine. По данным Apple, это обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 20% в таких задачах, как компиляция кода, и до 1,6 раза увеличивает графическую мощность в профессиональных приложениях.

Обновленный нейронный движок значительно улучшает работу функций, связанных с искусственным интеллектом, что позволяет запускать большие языковые модели непосредственно на устройстве.

Ноутбук ориентирован на профессионалов, которые работают с 3D-графикой, обработкой видео и другими ресурсоемкими программами.

Стоит отметить, что сейчас Apple представила только базовый чип M5. Мощные версии, M5 Pro и M5 Max, ожидаются не раньше первой половины следующего года.

Внешний вид остался практически без изменений. Он оснащен 14-дюймовым дисплеем Liquid Retina XDR, который обеспечивает яркость до 1000 кандел на квадратный метр в стандартном режиме и до 1600 кд/м 2 в HDR.

в HDR. Базовая конфигурация включает 16 гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. Максимальный объем хранилища может достигать 4 терабайта.

Время автономной работы заявлено на уровне до 24 часов, также есть поддержка быстрой зарядки.



MacBook Pro с экраном на 14 дюймов / Apple

Набор портов остался неизменным: три разъема Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карт памяти SD, 3,5-мм аудиоразъем и магнитный коннектор MagSafe 3 для зарядки. Также ноутбук оснащен клавиатурой Magic Keyboard с подсветкой и сканером отпечатков пальцев Touch ID, аудиосистемой из шести динамиков и камерой с разрешением 12 МП и поддержкой функции Center Stage.

Как отмечает Apple на своем сайте, новинка работает под управлением операционной системы macOS Tahoe с интегрированной системой Apple Intelligence.

Ноутбук доступен в двух цветах:

Silver, то есть серебристом.

Space Black, то есть "космическом черном".

Смотрите также Apple якобы готовится к отставке Тима Кука: кого выбрали преемником

Какова цена новинки?

Начальная цена на новый 14-дюймовый MacBook Pro M5 в США стартует от 1599 долларов, что составляет почти 67 000 гривен (без пошлины и наценок).

Устройство уже доступно для предварительного заказа, а первые поставки клиентам и старт продаж запланированы на 22 октября 2025 года.