Apple без лишнего шума обновила 14-дюймовый MacBook Pro: новый чип, быстрая память и другое
- Apple обновила 14-дюймовый MacBook Pro с новым чипом M5, что на 20% повышает производительность процессора и в 1,6 раза графическую мощность.
- Ноутбук доступен для предварительного заказа по стартовой цене 1599 долларов, с поставками с 22 октября 2025 года.
Apple неожиданно обновила свою линейку профессиональных ноутбуков, представив новую базовую модель. Компания сделала акцент на существенном приросте мощности благодаря процессору нового поколения, который открывает расширенные возможности для работы с искусственным интеллектом и требовательными задачами. Анонс состоялся без громкой презентации, но изменения оказались довольно значительными.
Что нового в MacBook Pro?
Apple выпустила обновленный 14-дюймовый MacBook Pro, главной особенностью которого стал новейший фирменный чип M5. Этот анонс стал первым шагом компании в переходе на пятое поколение своих процессоров Apple Silicon, и по традиции, именно базовая модель профессионального ноутбука первой получила обновление. В отличие от предыдущих лет, компания отказалась от полноценного мероприятия, ограничившись пресс-релизом и обновлением информации на своем сайте, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.
- Новый процессор M5 сочетает 10 вычислительных ядер, 10 графических и 16 ядер Neural Engine. По данным Apple, это обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 20% в таких задачах, как компиляция кода, и до 1,6 раза увеличивает графическую мощность в профессиональных приложениях.
- Обновленный нейронный движок значительно улучшает работу функций, связанных с искусственным интеллектом, что позволяет запускать большие языковые модели непосредственно на устройстве.
- Ноутбук ориентирован на профессионалов, которые работают с 3D-графикой, обработкой видео и другими ресурсоемкими программами.
Стоит отметить, что сейчас Apple представила только базовый чип M5. Мощные версии, M5 Pro и M5 Max, ожидаются не раньше первой половины следующего года.
- Внешний вид остался практически без изменений. Он оснащен 14-дюймовым дисплеем Liquid Retina XDR, который обеспечивает яркость до 1000 кандел на квадратный метр в стандартном режиме и до 1600 кд/м2 в HDR.
- Базовая конфигурация включает 16 гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. Максимальный объем хранилища может достигать 4 терабайта.
- Время автономной работы заявлено на уровне до 24 часов, также есть поддержка быстрой зарядки.
MacBook Pro с экраном на 14 дюймов / Apple
Набор портов остался неизменным: три разъема Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карт памяти SD, 3,5-мм аудиоразъем и магнитный коннектор MagSafe 3 для зарядки. Также ноутбук оснащен клавиатурой Magic Keyboard с подсветкой и сканером отпечатков пальцев Touch ID, аудиосистемой из шести динамиков и камерой с разрешением 12 МП и поддержкой функции Center Stage.
Как отмечает Apple на своем сайте, новинка работает под управлением операционной системы macOS Tahoe с интегрированной системой Apple Intelligence.
Ноутбук доступен в двух цветах:
- Silver, то есть серебристом.
- Space Black, то есть "космическом черном".
Какова цена новинки?
Начальная цена на новый 14-дюймовый MacBook Pro M5 в США стартует от 1599 долларов, что составляет почти 67 000 гривен (без пошлины и наценок).
Устройство уже доступно для предварительного заказа, а первые поставки клиентам и старт продаж запланированы на 22 октября 2025 года.