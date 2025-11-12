Одна из самых сильных в году: магнитная буря накрыла Землю яркими полярными сияниями

В ночь на 12 ноября Земля пережила интенсивную геомагнитную бурю, которая на своем максимальном уровне достигла отметки G4. Это явление, вызванное выбросом солнечной материи, вызвало невероятно яркие полярные сияния, которые можно было увидеть далеко от полярных кругов.

Как это было?

На этот раз на Земле наблюдали не только северное, но и южное сияние. Так, жители Австралии сообщили о цветах в небе вместе с канадцами и американцами. Магнитная буря была такой сильной, что авроры дошли даже до южных штатов США, пишет 24 Канал.

Еще несколько дней назад ученые предсказали, что нас ждет мощная магнитная буря, которых мы не видели достаточно давно. Прогнозы показывали уровни возмущений от G3 до G4, что соответствует сильному и суровому уровням.

Все началось около 3:30 ночи, когда приборы на Земле зафиксировали прибытие первых порций коронального выброса массы. Сейчас трудно сказать точно, какая именно из вспышек его породила, поскольку в течение недели солнечное пятно AR4274 выбросило их очень много, по несколько в день, а некоторые из них просто сливались в один поток. Однако, судя по срокам и скорости волны, это может быть следствие от сильной вспышки 10 ноября.

Почти сразу после этого количество солнечного ветра достигло критической точки, чтобы начать магнитную бурю на уровне G1.

Лишь через 15 минут ученые уже сообщали о росте до G2. Стоит отметить, что обычно такой переход между силой бури занимает несколько часов.

Уже в 4 утра сообщили о G3.

В 4:30 сила магнитной бури достигла G4.



Ареал распространения полярных сияний в ночь на 12 ноября 2025 года / Фото NOAA

В это время сияния спустились к таким штатам, как Орегон, Небраска, Айова, Огайо. Одни из самых ярких фото поступают из штата Миннесота, что на границе с Канадой.



Полярные сияния в Миннесоте, США / Коллаж 24 Канала / Фото Thomas Valine в Threads

После этого за менее чем два часа буря резко упала до уровня G1 в 6:15 утра, чтобы почти сразу снова поползти вверх.

Через несколько минут ученые снова объявили о G2 и сразу же о G3.

Через 45 минут магнитометры снова показывали G4, а полярные сияния были сфотографированы в США вплоть до Флориды, Техаса, Аризоны и Алабамы на юге, пишет Spaceweather.

К 10 утра мощность бури снизилась до уровня G1, на котором находится до сих пор (по состоянию на 10:40 утра).

Эти снимки опубликовали американские и канадские пользователи соцсети X:

В Украину, к сожалению, полярные сияния не дошли. Хотя на момент обоих максимумов магнитной бури на нашей стороне планеты все еще была ночь, круг сияний сместился западное полушарие, тогда как в восточном зацепило только северные страны.

Эти фото опубликовали американские и канадские пользователи Threads:

Что надо знать о магнитных бурях?

Геомагнитные бури возникают, когда корональный выброс массы (КВМ) попадает в атмосферу Земли. Полярные сияния возникают из-за взаимодействия солнечных частиц с различными типами молекул газа в атмосфере Земли. Кислород отвечает за зеленое и красное свечение, тогда как азот создает синие, красноватые, розовые и фиолетовые оттенки.

Кроме визуального зрелища, шторм G4 имеет технологические последствия. Центр прогнозирования космической погоды предупреждал, что такое сильное событие может повлиять на электросеть, системы связи и нарушить некоторые сигналы GPS. Например, люди, которые используют высокоточные GPS-системы, должны осознавать возможное ухудшение сигнала. Сильные геомагнитные бури также могут привести к нарушению работы спутников на низкой околоземной орбите и деградации радиосвязи.