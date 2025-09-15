В начале дня, 15 сентября, наша планета столкнулась с масштабными геомагнитными возмущениями. Рассказываем, насколько они сильны, чего ожидать, и какими могут быть последствия.

Магнитные бури 15 сентября: что нужно знать

Первые намеки на будущие возмущения появились еще в 3:30 ночи, когда магнитное поле почувствовало прибытие небольшого количества дополнительного солнечного ветра. На тот момент приборы зафиксировали незначительную активность, которой еще было недостаточно для начала полноценной магнитной бури. Уже через полчаса было официально объявлено о буре уровня G1, которая постепенно росла, пишет 24 Канал со ссылкой на SpaceWeatherLive.

В 6:15 уровень возмущений поднялся до G2.

Бурю уровня G3 зафиксировали в 7 утра .

. После этого уровень начал разнообразно снижаться. По состоянию на 7:45 он снова составлял G1.

Интересно, что полярные сияния дошли аж до 41 градуса широты, что даже дальше, чем Крым. Небо раскрасилось в цвета даже в американском штате Колорадо, который находится в цетральной части страны, то есть значительно дальше на юг, чем обычно достигают сияния. В Украине, которая также попадает под этот ареал возмущений, сияний, к сожалению, не видели, поскольку небо уже было светлым, к тому же затуманенным на большой части территории.

Однако, расслабляться рано, поскольку в течение дня все еще возможны колебания до уровня G2. Дело в том, что Земля вошла в скоростной поток солнечного ветра, который вытекает из корональной дыры "Большой Бабочки", как ее назвали ученые. Такая ситуация может сохраняться еще некоторое время.



Такой была корональная дыра CH1316 четыре дня назад, 11 сентября 2025 года, когда выпустила в нашу сторону сильные потоки солнечного ветра / Фото Обсерватория солнечной динамики / AIA / SpaceWeather

Это весьма интересно, ведь корональные дыры обычно приводят к возмущениям уровня G1 или G2, но не G3. Корональная дыра – это большая область во внешней атмосфере Солнца, или короне, где плазма значительно холоднее и менее плотной, чем в окружающих областях. Плотность вещества в таких участках может быть примерно в сто раз меньше, чем в обычных частях короны. Важно отметить, что это не буквальная дыра в поверхности Солнца. Она выглядит как темное пятно на изображениях, полученных в рентгеновском и экстремальном ультрафиолетовом диапазонах, поскольку более холодная и менее плотная плазма излучает меньше света.

Такие характеристики позволяют солнечной материи быстрее и легче утекать в космос, что приводит к увеличению количества плазмы, которая сталкивается с магнитным полем Земли. Оно постоянно взаимодействует с этим потоком на определенном базовом уровне, но когда этот уровень растет, начинаются магнитные бури.

Каковы последствия?

На этот раз мы видим необычно сильное влияние бури на магнитосферу.

G1 или незначительный уровень . На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие.

. На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие. G2 или умеренный уровень . В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты.

. В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты. G3 или сильный уровень. Может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты.

На данный момент прогнозы не видят возможности того, что возмущения перейдут на уровень G4. Для этого нужны более мощные события, такие как корональные выбросы массы, которые продуцируют гораздо больше солнечной материи.