Самый детальный взгляд на Солнце

Новые снимки были сделаны 8 августа 2024 года с помощью Солнечного телескопа Дэниела К. Иноуэ, расположенного на Гавайях. Ученые сфокусировали аппаратуру на финальной стадии мощной вспышки X-класса, что позволило получить уникальные данные и фото беспрецедентной четкости. Явления такого класса являются одними из самых энергичных событий, которые генерирует наше Солнце. Исследователям удалось зафиксировать его при идеальных для наблюдения условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на The Astrophysical Journal Letters.

Солнечные вспышки – это гигантские взрывы, возникающие во время солнечных штормов. Скрученные магнитные поля образуют большие плазменные петли, которые простираются в корону – внешний, самый горячий слой атмосферы Солнца. Когда магнитные поля запутываются настолько, что резко возвращаются на место, происходит процесс, известный как магнитное пересоединение. Вследствие этого и возникает вспышка. В некоторых случаях она может закончиться выбросом звездной материи в космос. Если такой выброс направлен в сторону Земли, он может вызвать магнитные бури, когда столкнется с нашим магнитным полем, вызывая нарушения радиосвязи и сбои в работе технологий, в частности космических аппаратов на орбите планеты.

До недавнего времени размеры плазменных петель, образующих эти аркады, оставались загадкой для ученых. Разрешающая способность старых телескопов не позволяла детально изучить отдельные петли. Однако новое исследование изменило ситуацию. Новые изображения показали чрезвычайно тонкие, похожие на нити структуры. Средняя ширина этих плазменных петель составляла около 48 километров, что чрезвычайно мало, учитывая масштабы Солнца. Некоторые из них были еще более узкими, достигая всего 21 километра в ширину. Это самые узкие корональные петли, которые когда-либо удавалось увидеть.

Стоит отметить, что 21 километр является пределом разрешающей способности телескопа. Поэтому есть вероятность, что существуют еще более узкие петли, просто мы их не можем разглядеть.



Впервые астрономы непосредственно наблюдали маленькие магнитные петли Солнца, скрытые внутри массивной солнечной вспышки / Фото NSF/NSO/AURA

По словам исследователей, это открытие является знаковым моментом в солнечной науке. Впервые ученые смогли заглянуть в пространственные масштабы, о которых раньше только догадывались. Это дает возможность изучать не только размеры, но и формы и эволюцию этих структур. Более того, это позволяет исследовать процессы, благодаря которым происходит магнитное пересоединение – фактически двигатель, стоящий за вспышками. Это дает шанс когда-то научиться прогнозировать вспышки и выбросы, чего сейчас наука делать не умеет.