Во вторник, 5 августа, на Солнце произошла мощная вспышка, которая выбросила в космос облако плазмы. Несмотря на то, что основной поток прошел мимо нашей планеты, существует вероятность, что его часть все же достигнет Земли 8 августа. Это может вызвать незначительную геомагнитную бурю уровня G1 или даже более серьезную G2.

Источником недавней активности стало солнечное пятно AR4168, которое только за сутки до этого выпустило три вспышки среднего М-класса. 5 августа оно сгенерировало более сильную вспышку класса M4.4, пик которой зафиксировали в 18:58 по киевскому времени. Эта вспышка сопровождалась корональным выбросом массы (CME) – облаком солнечной плазмы, что направилась в космос, информирует 24 Канал со ссылкой на Met Office.

Хотя извержение произошло почти в центре солнечного диска, откуда выбросы обычно летят прямо к Земле, на этот раз поток плазмы преимущественно устремился на запад, мимо нашей планеты. Наблюдатели назвали такое поведение нетипичным для текущего солнечного цикла.

Однако прогнозисты космической погоды не исключают, что Землю все же может задеть край этого солнечного шторма.

Как рассказал исследователь Юре Атанацков на своей странице в X, модель NASA WSA-ENLIL показывает, что касательный удар возможен 8 августа примерно в 9:00 по киевскому времени (с погрешностью ±8 часов).

Накроет ли Землю магнитная буря 8 августа?

Если CME действительно достигнет Земли, это может спровоцировать слабую геомагнитную бурю класса G1. Центр прогнозирования космической погоды предусматривает возможную бурю уровня G2, что является уже несколько более серьезным явлением, которое не только будет способствовать появлению полярных сияний, но и может привести к проблемам со связью.



Прогноз на 8 августа / Фото NOAA

Это, в свою очередь, способно вызвать полярные сияния, видимые даже в средних широтах, например, в северной части Украины.

Однако ключевым фактором является магнитная ориентация шторма. Для зрелищных сияний нужно, чтобы магнитное поле выброса было направлено на юг, противоположно земному. В противном случае энергия шторма не сможет эффективно взаимодействовать с магнитосферой Земли, и сияния не появятся.