Огромные вспышки на Солнце изменили прогноз космической погоды: магнитная буря приближается

Уровень солнечной активности стремительно вырос: только за последние сутки на Солнце произошло две мощные вспышки X-класса. Эти взрывы спровоцировали гигантские выбросы корональной массы – облака плазмы, которые теперь движутся сквозь космос. Хотя основная их часть не направлена непосредственно на Землю, ожидается, что по крайней мере часть этих потоков заденет магнитное поле нашей планеты.

Какими будут магнитные бури и когда их ждать?

В течение последних суток орбитальные спутники зафиксировали четыре вспышки, которые достойны внимания. К счастью, не все из них угрожают Земле, поскольку не каждый сопровождался корональным выбросом массы (КВМ), пишет 24 Канал.

Смотрите также Как солнечные вспышки влияют на электросети и могут ли они уничтожить наш интернет

Первой была вспышка класса М3.5 из пятна AR4274. Она породила первый корональный выброс массы, который направляется к нам. Ожидается, что его влияние мы можем почувствовать 6 ноября, поэтому это значит, что поток является более быстрым, чем обычно. В основном потоки плазмы Солнца движутся к нам в течение трех дней, но этот доберется за два. Наблюдения показывают, что основные компоненты выброса не направлены к Земле, пишет solen.info, поэтому нас заденет лишь частично. Возможна магнитная буря на уровне G1.

Через несколько часов, около восьми вечера 4 ноября, произошел взрыв X-класса, классифицированный как X1.8. Он также происходил от солнечного пятна под номером AR4274. После него наблюдалось асимметричное полное гало коронального взрыва, которое было видимо на изображениях спутника GOES-19. Основная часть выброса также не направлена к Земле, однако ударные эффекты возможны 6 или 7 ноября на уровне по меньшей мере G1. При этом ученые не исключают, что эффект может быть и сильнее.

Еще через несколько часов, почти в половине первого ночи, зафиксировали вспышку мощностью X1.1 с пока не пронумерованного пятна, которое на момент взрыва было скрыто за краем солнечного диска. Эксперты предполагают, что реальная мощность этой вспышки могла быть выше, поскольку часть излучения была заблокирована краем звезды, пишет Spaceweather. Хотя эта вспышка, как отмечают, также породила КВМ, она вряд ли нам угрожает, поскольку ее источник находится вне видимого солнечного диска, а потому поток направлен в сторону от планеты.

Наконец, последним зафиксировали М1.7 из пятна AR4272, который не имел никаких КВМ.

Таким образом следует ожидать, что 6 и 7 ноября Земля столкнется с небольшими магнитными бурями от G1 до G2, которые не будут ощутимы в Украине. Прогноз NOAA уже отразил эти изменения.

G1 или незначительный уровень. На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие.

G2 или умеренный уровень. В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты.

Почему это не совпадает с предыдущими прогнозами?

Вы можете заметить, что эти данные не совпадают с предыдущими прогнозами, которые мы публиковали в понедельник. Этому есть простое объяснение. Дело в том, что прогнозирование магнитных возмущений возможно лишь в краткосрочной перспективе и лишь на основе текущих наблюдательных показателей. Проще говоря, ученые смотрят на снимки со спутников и делают выводы на следующие несколько дней. Если они не видят на них никаких КВМ, это означает, что бури не будет. Если же выброс был, они проверяют его направление, силу, скорость и другие параметры, чтобы смоделировать момент прибытия и мощность взаимодействия с магнитным полем Земли.

Проблема в том, что наука не умеет прогнозировать ни вспышки, ни корональные выбросы массы, ни их мощность, ни направление, ни другие показатели. Поэтому все, что нам остается, – это наблюдение за фактическими показателями.

Поэтому предыдущие прогнозы были сделаны на основе фактических данных наблюдений, которые отличались. Теперь, когда произошли вспышки М3.5 и X1.8, эти прогнозы корректируют.

Обратите внимание: ранее мы подробно рассказали о том, почему большинство прогнозов в сети ложные, где искать правду и как вообще прогнозируют магнитные бури. Здесь полностью раскрыт весь процесс и его сложность.