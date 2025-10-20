Ученые выяснили, что магнитное поле Земли работает совсем не так, как считалось. Новые наблюдения показали противоположную заряженность сторон магнитосферы, что переворачивает устоявшиеся представления о структуре нашего космического защитного щита.

Что выяснили ученые?

Магнитосфера – это область космоса, где доминирует влияние магнитного поля Земли. Ранее исследователи считали, что электрическое поле внутри нее движется от положительно заряженной утренней стороны планеты к отрицательно заряженной вечерней. Но недавние спутниковые измерения выявили обратное: утренняя сторона имеет отрицательный заряд, а вечерняя – положительный, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Это открытие заставило ученых из Киотского, Нагойского и университета Кюсю провести более глубокое моделирование процессов в околоземном пространстве. Используя магнитогидродинамические симуляции, они воссоздали поток солнечного ветра, чтобы проверить, как плазма взаимодействует с магнитным полем Земли. Модели подтвердили новые наблюдения: заряженность сторон действительно оказалась противоположной, хотя эта закономерность не является одинаковой во всех регионах.

В полярных областях полярность осталась привычной, однако в более широких экваториальных регионах она полностью меняется. Это противоречит традиционной теории, по которой распределение заряда должно быть одинаковым.



Эта схема показывает взаимосвязь между распределением заряда (зарядом), электрической силой и потоком плазмы (конвекцией) вблизи экваториальной плоскости магнитосферы / Фото KyotoU / Ebihara lab

Как объясняет исследователь Юсуке Эбихара из Киотского университета, причина заключается в движении плазмы. Магнитная энергия, поступающая от Солнца, движется по часовой стрелке на стороне сумерек и направляется к полярным областям. Между тем магнитное поле Земли направлено от Южного полушария к Северному, т.е. вверх у экватора и вниз вблизи полюсов. Из-за этого относительная ориентация движения плазмы и магнитного поля меняется между регионами, что и обуславливает противоположную заряженность.

Электрическая сила и распределение заряда являются следствиями, а не причинами движения плазмы,

– подчеркивает Эбихара.

Поток плазмы, или конвекция, определяет многие явления в космической среде. Обнаруженная закономерность помогает лучше понять, как энергия Солнца влияет на геомагнитные бури и радиационные пояса, содержащие частицы, которые движутся почти со скоростью света.

Это исследование, опубликовано в JGR Space Physics, открывает новые возможности для анализа больших потоков плазмы в космосе и объясняет процессы, происходящие вокруг намагниченных планет, таких как Юпитер и Сатурн.