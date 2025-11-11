Магнитные бури 11 и 12 ноября: приготовьтесь к сильному удару

Землю ожидают очередные бурные дни в космосе: серия мощных вспышек на Солнце вызвала корональные выбросы массы (КВМ), которые направляются к нашей планете. Прибытие этих выбросов прогнозируется между 11 и 13 ноября. По прогнозам, сила геомагнитной бури может достичь сильного или даже сурового уровня G4, потенциально влияя на спутниковую связь и энергосистемы.

Что вызывает бури и какого уровня они могут достичь?

Геомагнитные штормы – это большие возмущения магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной материи. Главным источником текущей активности является лишь одна, но большая и сложная область солнечных пятен AR4274. Она ответственна за несколько значительных вспышек, которые привели к серии КВМ, приближающихся к Земле. Некоторые поступают отдельно, а некоторые объединяются в большую волну, которая усиливает удар, пишет 24 Канал.

Смотрите также На Солнце произошла самая сильная вспышка 2025 года: что будет с Землей

Всего сейчас ожидается прибытие трех потенциальных КВМ:

Первый КВМ ожидается рядом с Землей в конце 11 ноября. Он вызван вспышкой 9 ноября. Эта вспышка была мощной, класса X1.79.

Второй КВМ ожидается рано утром 12 ноября, от сильной вспышки 10 ноября.

Третий КВМ ожидается в ночь с 12 на 13 ноября. Его вызвала вспышка 11 ноября. Она быстрая и большая, поэтому доберется до нас быстрее, чем большинство среднестатистических выбросов.

Особое внимание ученые обращают на 12 ноября, поскольку два штормовых облака могут слиться, образовав так называемого "КВМ-канибала" непосредственно перед столкновением с магнитным полем Земли. Такие "каннибальские" выбросы содержат ударные волны, которые значительно усиливают геомагнитные штормы.

Какими будут магнитные бури?

На основе анализа ожидаемых КВМ, Национальная метеорологическая служба Великобритании выдала предупреждение о такой геомагнитной активности:

В течение 11 ноября ожидаются интервалы от G1 (незначительный) до G2 (умеренный).

На 12 ноября прогнозируется высокий риск сильной бури класса G3.

Благодаря комбинированному влиянию нескольких приходов, особенно если КВМ сольются, существует вероятность того, что шторм 12 – 13 ноября может достичь сурового уровня G4.

Кроме геомагнитных штормов, 11 ноября фиксируется умеренная солнечная радиационная буря на уровне S1 – S2, состоящая из высокоэнергетических протонов, с шансом роста до сильного уровня.

Какие последствия для Земли?

Последствия космической погоды классифицируются по шкале NOAA:

Энергосистемы. На уровне G2 возможны аварийные ситуации с напряжением в высокоширотных системах, а длительные штормы могут повредить трансформаторы. На уровне G3 может потребоваться коррекция напряжения, а некоторые устройства защиты могут ошибочно срабатывать.

Космические аппараты и навигация. На компонентах спутников могут возникать поверхностные заряды. Увеличение аэродинамического сопротивления атмосферы, вызванное бурей, требует корректировки положения спутников на низких орбитах. Навигационные системы, такие как GNSS/GPS, и низкочастотная радионавигация могут иметь перебои.

Радиосвязь. Высокочастотная радиосвязь может работать с перебоями или ослабевать на высших широтах.

Полярные сияния. Полярное сияние может быть заметным на широтах до 55 градусов (G2), а на уровне G3 – до 50 градусов широты.

Последствия сурового уровня G4

Если шторм достигнет сурового уровня G4, это может привести к более серьезным проблемам:

Энергосистемы. Возможны широкомасштабные проблемы контроля напряжения, а защитные системы могут ошибочно отключать ключевые объекты из электросети.

Спутники. Возможны проблемы с отслеживанием аппаратов, возникновением сильного поверхностного заряда, а также схождение с орбиты.

Навигация и связь. Спутниковая навигация может быть ухудшена в течение часов, а высокочастотная радиосвязь становится очень нестабильной.

Стоит отметить, что хотя бури G2 и G3 обычно неощутимы в Украине, при длительных событиях на сильном уровне G3 в самых северных регионах страны иногда можно увидеть полярное сияние. Кроме того, мигрирующие животные способны ощущать влияние даже самого слабого уровня G1. Бури на уровне G4 легко оставляют следы даже так далеко на юг. Поэтому теоретически мы можем увидеть сияния на некоторых территориях Украины.

Что дальше?

К сожалению, AR4274 не успокаивается уже неделю. Она раз за разом вспыхивает и во многих случаях продуцирует КВМ. Только за сегодня, 11 ноября, по данным SpaceWeatherLive, это пятно выпустило несколько небольших вспышек класса C, одна на уровне M, которую пока что не обозначили в основном списке, и одна просто гигантская, которую классифицировали как X5.1. Она стала шестой по силе в рамках текущего солнечного цикла и самой большой в этом году, пишет SolarHam.

По состоянию на 16:15 уже есть первые данные о замеченной широкой области коронального затмения, которое при более детальных наблюдениях может оказаться полноценным корональным выбросом. Если это так, нас потенциально ждет магнитная буря даже уровня G5, поскольку AR4274 направлена прямо к Земле. Следует ожидать дальнейшего анализа снимков и моделирования потока солнечной материи.

Как выглядела вспышка 11 ноября: видео

Вероятнее всего ситуация будет сохраняться еще некоторое время, пока AR4274 не спрячется за восточным краем Солнца. До этого момента остается еще примерно неделя. После этого еще около 3 дней мы будем чувствовать остаточное влияние.

В дальнейшем нам останется надеяться, что за следующие примерно 15 дней пятна затихнут и распадутся за другой стороне Солнца. Если же нет, тогда они появятся на западном крае звезды и снова будут влиять на Землю.