Магнітні бурі 11 і 12 листопада: приготуйтесь до сильного удару

Землю очікують чергові бурхливі дні у космосі: серія потужних спалахів на Сонці спричинила корональні викиди маси (КВМ), які прямують до нашої планети. Прибуття цих викидів прогнозується між 11 та 13 листопада. За прогнозами, сила геомагнітної бурі може досягти сильного або навіть суворого рівня G4, потенційно впливаючи на супутниковий зв'язок та енергосистеми.

Що викликає бурі та якого рівня вони можуть досягти?

Геомагнітні шторми – це великі збурення магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної матерії. Головним джерелом поточної активності є лише одна, але велика й складна область сонячних плям AR4274. Вона відповідальна за кілька значних спалахів, які призвели до серії КВМ, що наближаються до Землі. Деякі надходять окремо, а деякі об'єднуються в більшу хвилю, яка посилює удар, пише 24 Канал.

Загалом наразі очікується прибуття трьох потенційних КВМ:

Перший КВМ очікується поряд із Землею наприкінці 11 листопада. Він спричинений спалахом 9 листопада. Цей спалах був потужним, класу X1.79.

Другий КВМ очікується рано вранці 12 листопада, від сильного спалаху 10 листопада.

Третій КВМ очікується в ніч з 12 на 13 листопада. Його спричинив спалах 11 листопада. Він швидкий і великий, тому добереться до нас швидше, ніж більшість середньостатистичних викидів.

Особливу увагу науковці звертають на 12 листопада, оскільки дві штормові хмари можуть злитися, утворивши так званого "КВМ-канібала" безпосередньо перед зіткненням із магнітним полем Землі. Такі "канібальські" викиди містять ударні хвилі, які значно посилюють геомагнітні шторми.

Якими будуть магнітні бурі?

На основі аналізу очікуваних КВМ, Національна метеорологічна служба Великої Британії видала попередження про таку геомагнітну активність:

Протягом 11 листопада очікуються інтервали від G1 (незначний) до G2 (помірний).

На 12 листопада прогнозується високий ризик сильної бурі класу G3.

Завдяки комбінованому впливу кількох прибуттів, особливо якщо КВМ злиються, існує ймовірність того, що шторм 12 – 13 листопада може сягнути суворого рівня G4.

Крім геомагнітних штормів, 11 листопада фіксується помірна сонячна радіаційна буря на рівні S1 – S2, що складається з високоенергетичних протонів, з шансом зростання до сильного рівня.

Які наслідки для Землі?

Наслідки космічної погоди класифікуються за шкалою NOAA:

Енергосистеми. На рівні G2 можливі аварійні ситуації з напругою у високоширотних системах, а тривалі шторми можуть пошкодити трансформатори. На рівні G3 може знадобитися корекція напруги, а деякі пристрої захисту можуть помилково спрацьовувати.

Космічні апарати та навігація. На компонентах супутників можуть виникати поверхневі заряди. Збільшення аеродинамічного опору атмосфери, викликане бурею, вимагає коригування положення супутників на низьких орбітах. Навігаційні системи, такі як GNSS/GPS, та низькочастотна радіонавігація можуть мати перебої.

Радіозв’язок. Високочастотний радіозв'язок може працювати з перебоями або слабшати на вищих широтах.

Полярні сяйва. Полярне сяйво може бути помітним на широтах до 55 градусів (G2), а на рівні G3 – до 50 градусів широти.

Наслідки суворого рівня G4

Якщо шторм досягне суворого рівня G4, це може призвести до більш серйозних проблем:

Енергосистеми. Можливі широкомасштабні проблеми контролю напруги, а захисні системи можуть помилково вимикати ключові об’єкти з електромережі.

Супутники. Можливі проблеми з відстеженням апаратів, виникненням сильного поверхневого заряду, а також сходження з орбіти.

Навігація та зв'язок. Супутникова навігація може бути погіршена протягом годин, а високочастотний радіозв'язок стає дуже нестабільним.

Варто зазначити, що хоча бурі G2 і G3 зазвичай невідчутні в Україні, при тривалих подіях на сильному рівні G3 у найпівнічніших регіонах країни іноді можна побачити полярне сяйво. Крім того, мігруючі тварини здатні відчувати вплив навіть найслабшого рівня G1. Бурі на рівні G4 легко лишають сліди навіть так далеко на південь. Тому теоретично ми можемо побачити сяйва на деяких територіях України.

Що далі?

На жаль, AR4274 не заспокоюється вже тиждень. Вона раз за разом спалахує і в багатьох випадках продукує КВМ. Лише за сьогодні, 11 листопада, за даними SpaceWeatherLive, ця пляма випустила кілька невеликих спалахів класу C, один на рівні M, який поки що не позначили в основному списку, і один просто гігантський, який класифікували як X5.1. Він став шостим за силою в рамках поточного сонячного циклу і найбільшим в цьому році, пише SolarHam.

Станом на 16:15 вже є перші дані про помічену широку область коронального затемнення, яке при детальніших спостереженнях може виявитися повноцінним корональним викидом. Якщо це так, на нас потенційно чекає магнітна буря навіть рівня G5, оскільки AR4274 спрямована прямо до Землі. Слід очікувати подальшого аналізу знімків і моделювання потоку сонячної матерії.

Як виглядав спалах 11 листопада: відео

Найімовірніше ситуація буде зберігатися ще деякий час, поки AR4274 не заховається за східним краєм Сонця. До цього моменту лишається ще приблизно тиждень. Після цього ще близько 3 днів ми відчуватимемо залишковий вплив.

Надалі нам залишиться сподіватись, що за наступні приблизно 15 днів плями затихнуть і розпадуться за іншому боці Сонця. Якщо ж ні, тоді вони з'являться на західному краї зорі й знову впливатимуть на Землю.