Meta объявила о закрытии Messenger для macOS и Windows. Начиная с 15 декабря, десктопное приложение перестанет работать, а пользователей будет перенаправлять на Facebook.com или Messenger.com. Компания не объяснила причины решения, но советует сохранить историю переписки через функцию secure storage.

Messenger вскоре исчезнет с компьютеров Mac и Windows. С 15 декабря приложение перестанет работать, а уже сейчас его убрали из Mac App Store, чтобы предотвратить новые загрузки. Пользователей, которые после этой даты попытаются открыть программу, автоматически будет перенаправлять на веб-версию – Facebook.com или Messenger.com. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Apple Insider

Смотрите также На YouTube – массовый сбой: пользователи со всего мира жалуются на проблемы с сервисом

Почему Meta убирает Messenger с компьютеров?

Компания подтвердила это решение на странице поддержки, однако никаких объяснений не предоставила. Для тех, кто не имеет аккаунта в Facebook, остается возможность пользоваться только веб-версией мессенджера.

Как сообщает Tech Radar, чтобы подготовить пользователей к переходу, Meta начнет отправлять уведомления непосредственно в приложении. После получения такого предупреждения у вас будет 60 дней, чтобы воспользоваться Messenger на компьютере в последний раз, после чего доступ будет окончательно заблокирован.

Как сохранить историю переписки?

Meta советует включить функцию secure storage. Она позволяет синхронизировать историю сообщений между всеми платформами. Для этого нужно открыть настройки, перейти в раздел "Privacy & safety", выбрать "End-to-end encrypted chats", а затем активировать пункт "Message storage".

Реакция пользователей

Многие пользователи уже выражают недовольство. Наибольшее возмущение вызывает у тех, кто покинул Facebook, но продолжал пользоваться Messenger отдельно. Для таких людей десктопное приложение было удобным способом вести разговоры без браузера.

Вебверсия останется доступной, как и мобильные приложения для iOS и Android, которые Meta не планирует менять. Компания пока не сообщает, появится ли когда-то обновленная версия Messenger для компьютеров.

Какие новые правила для подростков ввели в Facebook?

Теперь родители смогут контролировать, сколько времени их дети проводят в соцсетях, а также просматривать список контактов, с которыми подростки общаются в мессенджере. По данным Meta, миллионы подростков уже пользуются такими аккаунтами.

Для младших подростков в возрасте от 13 до 15 лет будут действовать более строгие правила. Они не смогут менять настройки безопасности без предварительного согласия родителей или законных представителей. Чтобы выявлять случаи, когда дети указывают ложный возраст, Meta использует технологию искусственного интеллекта.