Meta обновляет Facebook, чтобы сделать его похожим на TikTok. Соцсеть получила новую систему рекомендаций для Reels, благодаря которой пользователи будут видеть более актуальные видео, а также новую функцию "friend bubbles" –пузырьки, которые показывают, когда друзьям понравился один и тот же ролик.

Meta продолжает модернизировать Facebook, делая ставку на короткие видео. Компания усовершенствовала алгоритм рекомендаций Reels, который теперь быстрее изучает интересы пользователей и предлагает более новые и релевантные видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Meta.

Как Meta меняет Facebook, чтобы догнать TikTok?

По словам Meta, теперь пользователи видят на 50% больше роликов, опубликованных в день просмотра, что должно сделать контент более свежим и динамичным.

Чтобы усилить социальную составляющую, Facebook добавляет функцию "friend bubbles" – небольшие иконки внизу экрана, которые появляются, когда кто-то из друзей лайкнул видео. Нажав на такой "пузырь", можно сразу перейти в приватный чат и обсудить ролик. В Meta отмечают, что "лайки друзей всегда были основой опыта в Facebook, и новые функции помогают вернуться к этим истокам".

Как сообщает The Verge, улучшение рекомендаций уже дало результаты: по данным последнего финансового отчета компании, время просмотра видео в Facebook выросло более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. В июне Meta также объявила, что все видео в Facebook станут Reels, а ограничения по продолжительности исчезнут. Так компания стремится сделать платформу более привлекательной для пользователей, которые привыкли к быстрому видеоконтенту в TikTok.

Глава Instagram Адам Моссери публично развеял давний миф о том, что соцсеть подслушивает разговоры пользователей через их смартфоны для точного подбора рекламы. Сам он признается, что даже его ближайшие знакомые сомневаются в этом утверждении, удивляясь точности алгоритмов Meta. Несмотря на убежденность многих людей, компания говорит, что не использует микрофоны, чтобы узнать о предпочтениях каждого своего пользователя.

Зато Instagram и все платформы Meta все это время использует сложные рекомендательные системы, которые базируются на взаимодействиях пользователей с рекламодателями. Например, когда посетитель заходит на определенный сайт, информация об этом попадает в систему через партнерские сервисы, что позволяет формировать определенный профиль вашей персоны для таргетирования объявлений.