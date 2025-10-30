Метеороид размером с микроволновку пролетел вплотную с Землей

Сегодня астрономы зафиксировали микроскопический космический объект, который почти коснется Земли. Метеороид ST25J47 диаметром до 80 см пролетит на расстоянии примерно 225 км – даже ближе, чем часто находится Международная космическая станция. Его заметили лишь за несколько часов до сближения.

ST25J47 обнаружили утром работой двух роботизированных телескопов JPL SynTrack. По оценкам, размер этого метеороида не превышает 80 см, однако первые наблюдения давали вероятность того, что он может зайти в верхние слои атмосферы и проявиться как болид-грейзер – то есть яркий объект, скользящий по атмосфере без падения на планету. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Jet Propulsion Laboratory.

Что известно об объекте и почему он привлек внимание?

Дальнейшие данные обсерватории Mount Lemmon изменили прогноз: объект не коснется атмосферы и пролетит мимо на расстоянии около 225 км над южной частью Южной Америки. По оценкам лаборатории JPL, это произошло примерно между 14:10 и 14:15 по киевскому времени.

Несмотря на скромный размер,, этот пролет имеет научное значение. До приближения к Земле ST25J47 находился на орбите группы Аполлонов с периодом обращения вокруг Солнца 401,2 суток. После гравитационного взаимодействия с планетой его орбита изменится – метеороид перейдет в группу Атонов, а период сократится до 335,8 суток.

Это сближение стало наглядным примером того, как современные автоматические системы могут обнаруживать чрезвычайно малые объекты буквально за несколько часов до их прохождения возле Земли и в деталях прогнозировать их траекторию.

