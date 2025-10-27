Четыре с половиной миллиарда лет назад вместо нашей планеты существовала прото-Земля – раскаленное небесное тело, покрытое лавой. Ее эволюция была прервана, когда планете было менее 100 миллионов лет. Ученые считают, что объект размером с Марс врезался в прото-Землю, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Эта катастрофа не только выбросила в космос обломки, из которых впоследствии образовалась Луна, но и навсегда изменила химический состав планеты. До недавнего времени считалось, что все следы прото-Земли были полностью уничтожены.

Однако команда исследователей из Массачусетского технологического института опубликовала в журнале Nature Geosciences научную работу, где утверждает, что обнаружила первые уцелевшие остатки материала прото-Земли. По словам соавтора исследования Николь Ни, это, возможно, первое прямое доказательство того, что материал прото-Земли сохранился. Она отметила, что это удивительно, поскольку ожидалось, что такие ранние следы исчезнут в процессе эволюции Земли.

Что рассказали древние камни о прошлом Земли?

Ключ к открытию ученые нашли не под землей, а в космосе. Начиная с 2023 года, команда Николь Ни анализировала химический состав метеоритов, каждый из которых служил своеобразной капсулой времени из разных эпох истории Солнечной системы.

Когда исследователи сравнили состав метеоритов с образцами земных пород, они заметили так называемую калиевую изотопную аномалию – необычное соотношение различных изотопов калия.

На современной Земле преобладают изотопы калий-39 и калий-41, тогда как доля калия-40 незначительна. В метеоритах баланс этих изотопов оказался другим. Это натолкнуло ученых на мысль, что любые породы с таким же дисбалансом калия должны происходить со времен до формирования современного состава Земли.

Имея эту подсказку, исследователи проанализировали одни из самых старых образцов горных пород на Земле и преуспели. Они обнаружили, что некоторые образцы содержали еще меньше и без того редкого калия-40.

Это свидетельствует о том, что на прото-Земле этого изотопа почти не было, а его количество постепенно росло в течение миллиардов лет. Гипотезу подкрепили симуляции, которые показали увеличение доли калия-40 со временем.

Это свидетельствует о том, что на прото-Земле этого изотопа почти не было, а его количество постепенно росло в течение миллиардов лет. Гипотезу подкрепили симуляции, которые показали увеличение доли калия-40 со временем.