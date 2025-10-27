Комету C/2025 A6 (Леммон) открыли в начале этого года, 3 января. В течение всего времени она стремительно направлялась к внутренней части Солнечной системы и становилась все ярче, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Смотрите также Солнечный ветер разрушил хвост кометы Леммон, которая сейчас видна с Земли: новые фото

Это происходит из-за того, что солнечное тепло испаряет замерзшие материалы в ее структуре. Вокруг ядра кометы образуется газовая оболочка, а солнечный ветер подхватывает частицы, формируя зрелищный хвост, который светится отраженным солнечным светом.

По данным Comet Observation Database (COBS), которой руководит обсерватория Чрний Врх в Словении, текущая звездная величина кометы составляет около +4.3. Это означает, что в условиях темного неба, вдали от городских огней, ее можно увидеть невооруженным глазом.

Для сравнения, самые яркие звезды имеют величину около +1, а полная Луна – -13.

Прошлой ночью, 26 октября, комета проходила прямо под звездами, образующими голову созвездия Змеи (Serpens Caput). Чтобы ее найти, нужно смотреть на западный горизонт сразу после захода Солнца.

Как наблюдать за кометой на этой неделе?

В течение этой недели комета Леммон продолжит свое путешествие по ночному небу, оставаясь видимой для наблюдателей. После того как она миновала созвездие Головы Змеи (Serpens Caput), ее путь будет пролегать через созвездие Змееносца (Ophiuchus).

Чтобы увидеть комету, ищите ее на западном горизонте сразу после захода Солнца. Она будет выглядеть как туманное пятно света. Поскольку комета продолжает приближаться к Солнцу, ее яркость может несколько меняться.

Наилучшие условия для наблюдения будут в местах с минимальным световым загрязнением, вдали от городских огней. Хотя комету видно невооруженным глазом, бинокль или небольшой телескоп помогут лучше разглядеть ее саму и ее хвост.

Что известно о происхождении кометы Леммон?

Комета C/2025 A6 (Леммон) – это относительно новое для нас небесное тело, поскольку ее открыли только 3 января 2025 года. Обозначение "C" в ее названии указывает на то, что это долгопериодическая комета. Такие кометы имеют очень вытянутые орбиты, и их период обращения вокруг Солнца может достигать тысяч или даже миллионов лет. Часто они прилетают из Облака Оорта – гипотетической сферической области на окраинах Солнечной системы.

Это означает, что комета Леммон, вероятнее всего, не была во внутренней части Солнечной системы в течение очень долгого времени, возможно, со времен зарождения человеческой цивилизации. Информации о том, когда именно она была здесь в последний раз и когда вернется в следующий раз, пока нет. Существует вероятность, что после сближения с Солнцем ее траектория изменится, и она и она навсегда покинет нашу систему.