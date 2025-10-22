Чем удивила комета Lemmon?

Комета Lemmon (C/2025 A6) пережила драматическое событие: мощный поток солнечного ветра буквально разорвал ее величественный хвост на части. Этот момент, известен как "событие отсоединения", является довольно редким явлением для комет, хотя колебания хвоста под действием солнечных порывов случаются чаще, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Впечатляющие снимки с частичными остатками хвоста сделал астрофотограф Петр Горалек из Чехии:



Новое фото показывает длинный хвост кометы Леммон после того, как его разорвал сильный порыв солнечного ветра / Фото Petr Horálek



Интересно, что это не первый случай, когда Солнце "атакует" эту комету: подобные, хотя и менее интенсивные, взаимодействия фиксировали в конце сентября и 4 октября. Обычно хвост кометы восстанавливается в течение нескольких часов.

Леммон и полярные сияния

Между тем другой фотограф, Алан Таф из Шотландии, зафиксировал комету на фоне чрезвычайно яркого полярного сияния. Оно стало результатом неожиданной геомагнитной бури класса G2, вызванной корональным выбросом массы на Солнце, который достиг нашей планеты с опозданием. Благодаря этому шторму ночное небо вспыхнуло редкими оттенками, включая не только типичные зеленые и красные, но и розовые и оранжевые цвета, что создало невероятный фон для кометы.



Комету Леммон сфотографировали сквозь удивительно яркую дугу полярного сияния над Шотландией / Фото Alan Tough



Что известно о Lemmon?

Комета Lemmon была открыта 3 января этого года астрономами обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне. Это долгопериодическая комета, которая, по расчетам ученых, делает полный оборот вокруг Солнца примерно за 1350 лет. 21 октября она максимально приблизилась к Земле, пролетев на расстоянии около 90 миллионов километров, а 8 ноября она достигнет перигелия – ближайшей точки к Солнцу.

Ее яркость значительно возросла в последние недели, достигнув звездной величины 4, что позволяет видеть ее невооруженным глазом. Это связано с приближением к Солнцу, из-за чего облако из газа, пыли и льда вокруг ядра кометы, известное как кома, значительно расширилось.

Наблюдать за кометой Lemmon могут жители Северного полушария, пишет Live Science. Ее следует искать в северо-западной части неба, чуть ниже созвездия Большой Медведицы, сразу после захода Солнца. Хотя комету видно и без специального оборудования, для лучшего обзора рекомендуется использовать бинокль или любительский телескоп.

В то же время на небе можно заметить и другую комету, SWAN, но она значительно тусклее, и для ее наблюдения нужна оптика.