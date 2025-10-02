Что известно о магнитных бурях в начале октября?

Текущая космическая погода оказалась значительно сложнее, чем предполагалось изначально, поскольку в игру вступил особый фактор. Еще 29 сентября началось возмущение магнитного поля Земли, которое классифицировали как слабую бурю уровня G1. Однако уже утром 30 сентября ситуация начала стремительно меняться: около 8:15 по киевскому времени мощность бури выросла до уровня G2, а через полтора часа достигла отметки G3, что классифицируется как сильная магнитная буря, пишет 24 Канал.

Такие явления уже могут иметь ощутимое влияние на технологическую инфраструктуру. Согласно классификации NOAA, бури уровня G2 способны вызвать сбои в энергосистемах высоких широт и повреждать трансформаторы во время длительных штормов. Уровень G3, в свою очередь, имеет еще большее влияние, который распространяется дальше на юг. Кроме того, возникают риски для космических аппаратов: на их компонентах может накапливаться поверхностный заряд, а расширение земной атмосферы увеличивает сопротивление для спутников на низких орбитах, что требует корректировки их положения. Также фиксируются проблемы со спутниковой и низкочастотной радионавигацией.

Самым интересным аспектом этой бури является ее происхождение. Обычно столь сильные возмущения провоцируются корональными выбросами массы (КВМ) – гигантскими облаками плазмы, которые Солнце выбрасывает в космос. Однако на этот раз никаких значительных выбросов в направлении Земли зафиксировано не было. Так откуда же взялась буря?

Первой причиной стали две корональные дыры на Солнце, обозначены как CH1320 и CH1321. Они выбрасывают усиленные потоки солнечного ветра в нашу сторону. Однако сами по себе корональные дыры редко вызывают бури мощнее G1.

Их усиливает вторая причина, а именно эффект Рассела-Макферрона. Он возникает в периоды равноденствий, когда магнитное поле Солнца может соединяться с магнитным полем Земли. Это создает своеобразный "коридор", позволяющий солнечному ветру значительно легче проникать в магнитосферу нашей планеты, ослабляя ее отражающие свойства и вызывая сильные возмущения даже без КВМ.

Таким образом такая длительная магнитная буря является следствием сочетания двух этих факторов. Главным видимым следствием таких событий являются полярные сияния. И хотя буря достигла уровня, при котором сияния могут наблюдаться на широте 50 градусов, в Украине их пока не видели. Основной "удар" пришелся на Северную Америку, где очевидцы сообщали о ярких сияниях.



Сияние над исландским водопадом Гюдльфосс с радугой в нижнем правом углу / Фото Билла Уильямса

Что будет дальше?

По прогнозам ученых Центра прогнозирования космической погоды, текущая магнитная буря как минимум продлится также и 3 октября. Уровень бури ожидается G1 или G2. Хотя, учитывая непредсказуемость эффекта Рассела-Макферрона, эти данные следует воспринимать очень скептически.

Эффект Рассела-Макферрона в целом сохраняется в течение нескольких недель до и после равноденствия, которое было 22 сентября. Сейчас прошло всего полторы недели. Плохая новость в том, что точных границ ученые не знают. Это может прекратиться как сегодня, так и еще через неделю.

Единственное, что сейчас могут точно сказать ученые, что уже в пределах нескольких недель эффект Рассела-Макферрона исчезнет, потому что он не длится вечно. После этого наше магнитное поле снова будет защищать планету так, как обычно.

Солнечные пятна и корональные выбросы массы

Ученые также сообщают, что 28 и 29 сентября в нашу сторону не было явных КВМ. Однако 30 сентября приборы фиксировали частичное гало от вспышки уровня M2.7. Наличие КВМ уже подтверждено наблюдениями. Учитывая, что солнечные выбросы путешествуют к нам в течение примерно трех дней, следует ожидать ударных эффектов 3 октября.

Ученые также пишут, что солнечные пятна AR4232 и AR4236 имеют нестабильные магнитные поля дельта-класса, поэтому могут взорваться вспышками сильнейшего уровня X. Обе сейчас обращены к Земле, поэтому если произойдет вспышка и она спродуцирует КВМ, следует отсчитать еще три дня до следующей магнитной бури.



Карта солнечных пятен и корональных дыр по состоянию на 2 октября 2025 года / Фото SDO/solen.info

Что мы имеем в итоге?