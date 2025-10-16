Что вызовет магнитную бурю 16 октября?

Как отмечают наблюдатели, в течение всей недели активное солнечное пятно AR4246 взрывалось по меньшей мере трижды, после чего приборы фиксировали корональные выбросы массы в сторону Земли. Хотя каждый из них отдельно является слабым и медленным, они могут объединиться и вызвать геомагнитную бурю класса G2, когда достигнут планеты 16 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на Spaceweather.

По состоянию на 12 часов земные магнитометры, которые измеряют взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем планеты, еще не показывают прибытия потоков солнечного вещества – Kp-индекс находится на отметке 1, тогда как самая слабая магнитная буря уровня G1 соответствует показателю Kp 5.

Точное время начала бури неизвестно, как неизвестно и то, точно ли она будет. Существует небольшая вероятность, что солнечные выбросы пролетят мимо планеты и не заденут нас.

Однако, если они все же попадут и магнитная буря уровня G2 начнется, как указано на сайте NOAA, мы в Украине это вряд ли почувствуем. Дело в том, что на этом уровне любые эффекты возникают только в высоких широтах. Это, например, аварийные ситуации в энергосистемах на севере, повреждения трансформаторов в случае очень длительных штормов, потребность в корректировке положения космических аппаратов, влияние на радиосигналы, а также полярные сияния, которые могут наблюдаться в регионах до 55 градусов широты. Этого недостаточно, чтобы достичь Украины, которая находится слишком далеко на юге, чтобы чувствовать такую слабую магнитную бурю.

Что дальше?

Согласно прогнозу NOAA, эффекты магнитной бури сохранятся на уровне G1 и на следующий день, 17 октября. Это еще более слабый уровень, при котором возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах.

Новый выброс направляется к нам

Отметим, что по данным solen.info, AR4246 также была источником нескольких выбросов 15 октября. Только один из них – связан с длительным событием M1.1 – направлен на Землю. Сейчас ученые не знают, какими будут последствия, поскольку поток еще не достиг той точки в космическом пространстве, после прохождения которой спутники могут проанализировать количество выброшенного вещества, его скорость и другие показатели, которые позволяют прогнозировать магнитную бурю и ее мощность.