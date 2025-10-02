Що відомо про магнітні бурі на початку жовтня?

Поточна космічна погода виявилася значно складнішою, ніж передбачалося спочатку, оскільки в гру вступив особливий фактор. Ще 29 вересня почалося збурення магнітного поля Землі, яке класифікували як слабку бурю рівня G1. Однак уже зранку 30 вересня ситуація почала стрімко змінюватися: близько 8:15 за київським часом потужність бурі зросла до рівня G2, а через півтори години досягла позначки G3, що класифікується як сильна магнітна буря, пише 24 Канал.

Такі явища вже можуть мати відчутний вплив на технологічну інфраструктуру. Згідно з класифікацією NOAA, бурі рівня G2 здатні викликати збої в енергосистемах високих широт та пошкоджувати трансформатори під час тривалих штормів. Рівень G3, своєю чергою, має ще більший вплив, який поширюється далі на південь. Крім того, виникають ризики для космічних апаратів: на їхніх компонентах може накопичуватися поверхневий заряд, а розширення земної атмосфери збільшує опір для супутників на низьких орбітах, що вимагає коригування їхнього положення. Також фіксуються проблеми із супутниковою та низькочастотною радіонавігацією.

Найцікавішим аспектом цієї бурі є її походження. Зазвичай настільки сильні збурення провокуються корональними викидами маси (КВМ) – гігантськими хмарами плазми, котрі Сонце викидає у космос. Проте цього разу жодних значних викидів у напрямку Землі зафіксовано не було. То звідки ж узялася буря?

Першою причиною стали дві корональні діри на Сонці, позначені як CH1320 та CH1321. Вони викидають посилені потоки сонячного вітру в наш бік. Однак, самі по собі корональні діри рідко викликають бурі потужніші за G1.

Їх посилює друга причина, а саме ефект Рассела-Макферрона. Він виникає в періоди рівнодення, коли магнітне поле Сонця може з'єднуватися з магнітним полем Землі. Це створює своєрідний "коридор", що дозволяє сонячному вітру значно легше проникати в магнітосферу нашої планети, послаблюючи її відбиваючі властивості й викликаючи сильні збурення навіть без КВМ.

Таким чином така тривала магнітна буря є наслідком поєднання двох цих факторів. Головним видимим наслідком таких подій є полярні сяйва. І хоча буря досягла рівня, за якого сяйва можуть спостерігатися на широті 50 градусів, в Україні їх поки не бачили. Основний "удар" припав на Північну Америку, де очевидці повідомляли про яскраві сяйва.



Сяйво над ісландським водоспадом Гюдльфосс з веселкою у нижньому правому куті / Фото Білла Вільямса

Що буде далі?

За прогнозами науковців Центру прогнозування космічної погоди, поточна магнітна буря щонайменше триватиме також і 3 жовтня. Рівень бурі очікується G1 або G2. Хоча, враховуючи непередбачуваність ефекту Рассела-Макферрона, ці дані слід сприймати дуже скептично.

Ефект Рассела-Макферрона в цілому зберігається протягом кількох тижнів до і після рівнодення, яке було 22 вересня. Наразі минуло лише півтора тижня. Погана новина в тому, що точних меж учені не знають. Це може припинитись як сьогодні, так і ще через тиждень.

Єдине, що наразі можуть точно сказати науковці, що вже в межах кількох тижнів ефект Рассела-Макферрона зникне, бо він не триває вічно. Після цього наше магнітне поле знову захищатиме планету так, як зазвичай.

Сонячні плями та корональні викиди маси

Науковці також повідомляють, що 28 і 29 вересня в наш бік не було явних КВМ. Однак 30 вересня прилади фіксували часткове гало від спалаху рівня M2.7. Наявність КВМ уже підтверджено спостереженнями. Враховуючи, що сонячні викиди подорожують до нас протягом приблизно трьох днів, слід очікувати ударних ефектів 3 жовтня.

Вчені також пишуть, що сонячні плями AR4232 та AR4236 мають нестабільні магнітні поля дельта-класу, тож можуть вибухнути спалахами найсильнішого рівня X. Обидві наразі звернені до Землі, тож якщо відбудеться спалах і він спродукує КВМ, слід відрахувати ще три дні до наступної магнітної бурі.



Карта сонячних плям і корональних дір станом на 2 жовтня 2025 року / Фото SDO/solen.info

Що ми маємо у підсумку?