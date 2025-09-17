Чому поведінка Сонця спантеличила астрономів?

Після того, як сонячна активність досягла історичного мінімуму у 2008 році, наукова спільнота очікувала, що Сонце входить у тривалу фазу низької активності, подібну до тих, що спостерігалися в минулому, як-от мінімум Дальтона наприкінці XVIII століття. Проте нове дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, показало, що ці прогнози були помилковими, пише 24 Канал.

Дивіться також Людство отримало найдетальнішу фотографію сонячного спалаху, яку коли-небудь робили

Дослідники з Лабораторії реактивного руху NASA виявили, що з 2008 року ключові показники сонячної активності почали неухильно зростати. За словами провідного автора дослідження Джеймі Ясінскі, всі ознаки вказували на затишшя, тому розворот тенденції став справжнім сюрпризом. Він пояснив, що Сонце ніби повільно "прокидається".

Зазвичай активність нашої зорі змінюється відповідно до 11-річного циклу, який характеризується збільшенням і зменшенням кількості сонячних плям. Кожні 22 роки (два таких цикли) магнітне поле Сонця повністю змінює полярність і повертається до початкового стану – цей період називається циклом Хейла. Однак існують і триваліші, менш передбачувані тенденції, які наука ще не до кінця розуміє.

Аналіз даних за період з 2008 по 2025 рік показав суттєве зростання параметрів сонячного вітру – стабільного й постійного потоку заряджених частинок, що випускає Сонце в космос. Його швидкість збільшилася приблизно на 6%, щільність – на 26%, температура – на 29%, а тепловий тиск – на 45%. Ця тенденція триває вже понад 16 років, що значно довше за стандартний цикл, і вказує на те, що Сонце перебуває в одному з рідкісних, тривалих періодів підвищеної активності.

Така поведінка має прямі наслідки для нашої планети. Посилення сонячної активності призводить до стиснення магнітного поля Землі, яке захищає нас від шкідливого космічного випромінювання. Це робить планету вразливішою до геомагнітних збурень, які можуть виводити з ладу супутникові мережі, системи GPS та електромережі. Для космічних місій та астронавтів такі явища становлять ще більшу загрозу.

Поточний 25-й сонячний цикл, що розпочався у 2019 році, вже виявився значно потужнішим, ніж прогнозували NASA та NOAA. Вчені вважають, що це є ще одним підтвердженням довгострокової тенденції до зростання активності. Коли і як завершиться цей незвичайний період, наразі невідомо.

Це дослідження підкреслює, що для повного розуміння динаміки нашої зорі недостатньо спостерігати лише за сонячними плямами – необхідно аналізувати значно ширший спектр її поведінки.

Тим часом наші можливості знижуються

Попри те, що небезпека зростає, а потреба в дослідженнях стає дедалі очевиднішою, можливості людства до спостережень за Сонцем падають, оскільки адміністрація Дональда Трампа скорочує бюджет NASA й закриває численні наукові програми. Хоча основний удар припадає на науки про Землю та клімат, дістанеться й Сонцю, оскільки це знижує імовірність запуску нових місій з вивчення активності зорі.

Адміністрація Трампа запропонувала значно скоротити бюджет NASA на 2026 фінансовий рік – приблизно на 24% загалом, при цьому фінансування наукового директорату може зменшитися майже вдвічі. Ці скорочення є найбільшими в історії агентства.

Під загрозою, наприклад, опинилися заплановані супутники, призначені для точного вимірювання сонячної радіації, хмарності та сильних опадів. Ці місії є важливими для розуміння енергетичного балансу Землі та впливу Сонця на кліматичну систему.

Такі космічні апарати, як Parker Solar Probe, Solar Dynamics Observatory, Space Weather Follow On-Lagrange 1, Carruthers Geocorona Observatory, Interstellar Mapping and Acceleration Probe, Solar and Heliospheric Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory та інші поки що не постраждали від скорочень. Однак немає гарантій, що через брак коштів NASA не почне звільняти людей чи згортати частоту спостережень у майбутньому.